Manuel Neuer alcanzó un récord negativo en los Mundiales tras la eliminación de Alemania

El guardameta de la selección de Alemania, Manuel Neuer, igualó el récord absoluto de más partidos consecutivos recibiendo goles en toda la historia de los Mundiales. Hasta el momento, la marca pertenecía en solitario al legendario arquero mexicano Antonio "La Tota" Carbajal.

La racha negativa del arquero germano quedó sellada tras el remate de cabeza del delantero paraguayo Julio Enciso en el minuto 42 de la primera mitad. Dicho gol significó el décimo partido consecutivo en el cual Neuer no logra mantener su valla invicta en una cita mundialista.

El arquero padeció la pérdida de solidez en el fondo de su equipo

La última ocasión en que el portero del Bayern Múnich logró terminar un partido de Copa del Mundo con el arco en cero se remonta al 13 de julio de 2014. Aquella jornada, Alemania se consagró campeona del mundo en el estadio Maracaná tras derrotar a la Argentina por 1-0.

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A partir de ese momento, el arquero padeció la pérdida de solidez en el fondo de su equipo y recibió anotaciones en cada uno de los compromisos subsiguientes. La seguidilla incluye los tres partidos de la fase de grupos de Rusia 2018, los tres encuentros disputados en Catar 2022 y los cuatro cotejos afrontados en la actual edición del Mundial 2026.

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Durante la actual competencia en Norteamérica, el guardameta sufrió goles en la contundente victoria frente a Curazao (7-1), ante Costa de Marfil (2-1), en la caída contra Ecuador (1-2) y, finalmente, en el empate contra el seleccionado paraguayo que culminó 1-1.

A lo largo de estos últimos diez compromisos mundialistas, el arquero germano recibió un total de 14 goles en contra, promediando una tasa de 1,4 anotaciones recibidas por juego.

La presencia del veterano futbolista de 40 años en esta cita mundialista se dio de forma imprevista para los analistas deportivos

Con este resultado, Neuer alcanzó la línea de Carbajal, quien acumuló diez encuentros seguidos permitiendo goles entre los mundiales de 1950 y 1962. El mexicano recién pudo quebrar su mala racha en Inglaterra 1966, durante un empate sin goles frente a Uruguay en el que significó el último partido de su trayectoria en la máxima cita del fútbol.

La presencia del veterano futbolista de 40 años en esta cita mundialista se dio de forma imprevista para los analistas deportivos. Neuer había comunicado su retiro del seleccionado tras la Eurocopa 2024, pero el director técnico Julian Nagelsmann lo convenció para regresar.