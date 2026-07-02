Capital emprendedor: las inversiones en startups argentinas ya superan los US$400 millones en 2026

El ecosistema de capital emprendedor argentino mantiene una fuerte dinámica durante 2026. Según el informe elaborado por ARCAP, las inversiones en startups de origen argentino ya superaron los US$400 millones en el primer semestre del año, superando ampliamente los US$270 millones registrados durante todo 2025.

Fernando Paéz Solchaga, director ejecutivo de ARCAP, explicó a Canal E que el crecimiento responde tanto al aumento del volumen invertido como a la consolidación del ecosistema. "Lo que estamos viendo es que en el 2025 hubo unos 270 millones de dólares invertidos en startups de origen argentino, alrededor de unas 73 transacciones", recordó.

Biotecnología y DeepTech, entre los sectores con mayor crecimiento

El director ejecutivo de ARCAP señaló que, si bien el sector FinTech continúa captando importantes montos de inversión debido a su nivel de madurez, la mayor cantidad de operaciones se concentra actualmente en la biotecnología. "Vemos que el talento argentino está en todos lados y vemos también que la mayor cantidad de transacciones se da en lo que es el sector de biotecnología", sostuvo.

Además, destacó el crecimiento de empresas vinculadas al DeepTech, con desarrollos en tecnología satelital, energía y soluciones avanzadas para distintas industrias. En ese contexto, remarcó que muchas de estas compañías ya nacen fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

"Eso significa que cada vez más talento desarrollando compañías está en el interior del país", afirmó, luego de señalar que hace cinco años el 80% de las startups financiadas se concentraban en Capital Federal y Gran Buenos Aires, mientras que en 2025 esa participación descendió al 52%.

Inversores internacionales y mayor previsibilidad

Paéz Solchaga también destacó el creciente interés de fondos extranjeros por las startups argentinas y explicó que los inversores valoran cada vez más la operación local de las empresas tecnológicas. "El talento argentino es muy resiliente y tiene una ambición regional y hoy en día global también", aseguró al explicar por qué Argentina continúa atrayendo capital internacional.

En esa línea, indicó que la previsibilidad económica comienza a convertirse en un factor diferencial para la llegada de inversiones de largo plazo. Según explicó, los fondos de venture capital trabajan con horizontes de hasta diez años y priorizan reglas estables para decidir sus desembolsos.

Finalmente, remarcó que la mejora del contexto económico modificó la percepción de los inversores sobre el mercado argentino. "Empiezan a haber reglas claras y estables que son muy importantes para estos inversores institucionales", concluyó.