Inteligencia artificial y doblaje: advierten que la clonación de voces ya transforma una industria que mueve miles de millones de dólares

La industria mundial del doblaje vive uno de sus mejores momentos impulsada por la expansión de las plataformas de streaming. Sin embargo, el crecimiento del sector convive con un nuevo desafío: el avance de la inteligencia artificial y la utilización de voces clonadas para reemplazar a actores y locutores.

"La industria global del doblaje es un mercado que está con un gran auge, subiendo con mucha intensidad su actividad", explicó Luis Quevedo, gerente general de Eudeba. Según precisó, "este año va a facturar unos 2.500 millones de dólares en el mundo", impulsada por plataformas como Netflix, Disney, Amazon y Prime Video.

El especialista destacó que se trata de una actividad que genera empleo para actores, locutores y profesionales del sonido, al tiempo que proyectó un fuerte crecimiento para la próxima década. "Se calcula que en diez años más esta facturación se va a duplicar. Vamos a llegar a los 4.800, 5.000 millones de dólares", sostuvo.

El valor del doblaje y el avance de la inteligencia artificial

Quevedo explicó que, aunque el doblaje representa un costo mucho mayor que el subtitulado, el público continúa prefiriendo consumir contenidos en su propio idioma y con expresiones locales. "Doblar una película o una serie sale cinco veces más caro que subtitularla", señaló, y agregó que las producciones internacionales ya incorporan versiones adaptadas a cada país, utilizando voces y modismos propios de cada mercado.

No obstante, advirtió que la irrupción de la inteligencia artificial está modificando ese escenario. "Se está empezando a utilizar voces en inteligencia artificial para reemplazar a los actores que doblan las películas", afirmó.

Reclamos judiciales por la clonación de voces

El entrevistado aseguró que el impacto de esta tecnología ya derivó en acciones legales, especialmente en Europa. "Ya se calcula que el 30% de los doblajes ya se hacen con procesos de clonación de voces", indicó, al explicar que los sistemas de IA pueden recrear voces similares a las de actores y locutores sin necesidad de contratarlos.

En ese contexto, destacó el inicio de demandas judiciales en Francia para impedir el uso no autorizado de voces. "La voz de un actor o de un locutor es su capital de trabajo", remarcó.

Finalmente, sostuvo que el conflicto abrirá un debate sobre nuevas regulaciones. "Va a haber instancias de negociación, van a aparecer regulaciones respecto de la utilización de inteligencia artificial en este campo, porque también hay un derecho de propiedad, un derecho de autor respecto a las voces", concluyó.