Jesica Cirio solicitó que el video de los dólares no sea usada como prueba en la causa contra su ex, Martín Insaurralde

La defensa de Jesica Cirio le pidió a la Justicia que el video en el que se la puede ver mostrando gruesos fajos de dólares en el vestidor de su vivienda no sea sumado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga a su exmarido, Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora.

Esta solicitud se conoció mientras la Justicia sigue avanzando con el peritaje del video que ordenó el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, buscando definir si las imágenes de la grabación son auténticas o si presentan alteraciones para, de ser así, determinar cuándo y dónde fueron hechas; también se tratarán de recuperar metadatos que permitan hallar el origen de este material.

Fuente: LN

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El objetivo de estas acciones es definir si las imágenes son verdaderas luego de que Cirio afirmara que el video habría sido manipulado, e incluso sugiriera que habría sido modificado usando Inteligencia Artificial (IA).

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La presentación de la defensa ocurrió luego que Armella ordenara una serie de medidas sobre la mansión de Fincas de San Vicente donde la exdiva de Telefe vivió con Insaurralde, al considerar que el video podría haber sido grabado en ese lugar.

También se inspeccionó una casa de Nordelta que Cirio compartió con el financista Elías Piccirillo, aunque los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido registradas allí tras comparar las características del vestidor con el que puede verse en la grabación que se viralizó.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Prohibieron salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

El pasado 29 de junio, la Justicia le prohibió salir del país a Martín Insaurralde, a su exesposa Jesica Cirio, y a la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa donde se los investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sofia Clerici

El juez federal Luis Armella decidió prohibirle la salida del país a Insaurralde y su exmujer y les ordenó de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin su autorización previa.

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Esta medida también alcanza a Clerici, a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.