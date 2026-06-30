Federica Pais habló tras la muerte de su hermana Ernestina: “Por suerte no sufrió”

La periodista Federica Pais reapareció públicamente este martes, apenas horas después de la muerte de su hermana, Ernestina Pais, y compartió un emotivo mensaje sobre el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

Durante su regreso a la televisión, explicó que decidió retomar sus actividades laborales porque necesitaba volver a la rutina para afrontar el duelo.

La decisión de Federica Pais tras la muerte de su hermana, Ernestina

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"Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos, estamos en una locura y en un vértigo difícil de explicar", expresó al comienzo de su intervención.

El agradecimiento de Federica Pais

La periodista también aprovechó el espacio para agradecer las numerosas muestras de afecto que recibió su familia tras conocerse la noticia. "Hay una parte de uno que necesitaba agradecer las muestras de cariño, el respeto de tanta gente, que no sabíamos que quería tanto a Ernestina", señaló.

Conmovida, recordó el vínculo que mantenía con su hermana y destacó el cariño que siempre existió entre ambas. "Decirle que la amo, que más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía", afirmó.

Al referirse a la tragedia, Federica intentó encontrar algo de consuelo en medio del dolor. "Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que de alguna manera está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía", sostuvo.

Además, envió un mensaje a sus familiares y seres queridos. "Abrazo enorme a toda la familia, que estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso, muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar", expresó.

Por qué decidió volver a trabajar

Antes de finalizar, la periodista explicó que regresar a la televisión fue una decisión personal para intentar atravesar el duelo. "Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido", manifestó.

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Y concluyó con una reflexión sobre el rol de los medios en momentos tan difíciles. "Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan. Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar. Abrazo enormemente a toda la familia".

Cómo murió Ernestina Pais

Ernestina Pais, de 54 años, murió el viernes pasado tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en el cruce de las calles Sáenz Peña y Elcano, en Tigre. La conductora y actriz se dirigía a un teatro donde tenía previsto participar de la obra “El divorcio del año”, pero falleció en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto.

En paralelo, la investigación por el hecho continúa en curso y la Fiscalía de San Isidro ordenó nuevas medidas para esclarecer las circunstancias del accidente. Entre ellas, se dispuso la apertura del teléfono celular de la conductora para analizar su contenido y el relevamiento de las llamadas entrantes y salientes en los minutos previos y posteriores al hecho.

Además, se ordenó una nueva pericia sobre el vehículo que conducía, que será realizada por la Policía Científica de San Martín.

LB