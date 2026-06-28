Adiós a Ernestina Pais: velatorio en Córdoba al 5000 y al mediodía será sepultada en Chacarita

Todavía en shock por la tragedia sufrida, familiares, allegados y amigos despedirán este domingo 28 de junio a la periodista y actriz Ernestina Pais, de 54 años, quien como se sabe perdió la vida el viernes cuando su auto fue arrollado por una formación ferroviara en Martínez, partido de San Isidro.

La ceremonia de despedida será breve y fue convocada por su entorno a través de un sensible mensaje de respeto, señalando que el velatorio este domingo por la mañana se realiza en Sala Alessandria, planta baja en Avenida Córdoba 5084, en la ciudad de Buenos Aires. Allí sus seres queridos y amigos expresarán sus condolencias en una jornada atravesada por el dolor.

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El fatal siniestro que causó la muerte de la conductora ocurrió exactamente el viernes a las 19:25 horas en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, cuando Pais se dirigía en su auto Honda City hacia el teatro Niní Marshall de Tigre para protagonizar la obra El divorcio del año.

El vehículo de Pais fue impactado de manera directa del lado del conductor por la formación UTA-8 del Tren de la Costa, al intentar cruzar ese paso a nivel con la barrera baja, apenas un momento de imprudencia que le costó la vida.

El escalofriante video del tren embistiendo el auto de Ernestina Pais

Tras la finalización de esas poco más de tres horas de velatorio, el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio de la Chacarita para la morada final.

La paradoja de sus últimos posteos

Horas antes del trágico desenlace, Ernestina se había mostrado sumamente entusiasmada en sus plataformas digitales, donde acumulaba más de 73 mil seguidores. La actriz había compartido un flyer que anunciaba las nuevas fechas de la gira teatral de la comedia con la frase: “Se agregan destinos, gracias vida”.

Asimismo, durante la noche previa al siniestro, publicó una ilustración animada en la que un personaje expresaba: “Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí”, mientras se besaba la mano; un posteo que cobró un significado desgarrador para su público tras conocerse el hecho.

Mientras el accidente se producía en San Isidro, los espectadores comenzaban a ingresar a las instalaciones del teatro en Tigre. El director y productor de la obra, José María Muscari, fue uno de los primeros en enterarse de la fatal noticia mientras se encontraba en el Gorriti Art Center, trasladándose de inmediato al complejo visiblemente afectado.

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Ante la incertidumbre en la sala, el actor Diego Ramos —quien esa noche reemplazaba a Fabián Vena en el elenco— asumió la responsabilidad de salir al escenario para comunicar la suspensión definitiva de la función, sin brindar mayores precisiones sobre lo sucedido en ese primer momento.

Mensajes tras la muerte de la actriz

El impacto por la muerte de la conductora caló hondo en sus compañeros de elenco, quienes volcaron su incredulidad en las redes sociales. Rocío Igarzabal fue la primera en publicar una sentida despedida acompañada por fotos y videos de la gira, incluyendo registros en el micro, carteles de entradas agotadas e imágenes junto a Romina Gaetani.

Entre el material, se viralizó una fotografía que mostraba a ambas compartiendo una habitación de hotel con Ernestina dormida. Igarzabal relató que esa misma mañana habían hablado por teléfono para planear proyectos y mudanzas: “Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es”, escribió, cerrando con una conmovedora alusión al pasado de Pais: “Debes estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas”, en referencia a Jorge Guinzburg, su mentor televisivo cuya muerte en 2008 la había afectado profundamente.

Por su parte, Fabián Vena optó por un tono de homenaje cercano para retratar la personalidad de la conductora, a quien llamó afectuosamente “Negra querida” y “Nuestra Rocker bien argentina”. En su mensaje, el actor enumeró virtudes como su lucidez, compromiso, humildad, solidaridad, empatía y dedicación absoluta en cada proyecto.

Vena destacó su característica carcajada y su mirada siempre positiva ante la vida, concluyendo su dedicatoria con una emotiva metáfora de continuidad: “Te fuiste temprano pero te vas a quedar con nosotros, como gran anfitriona que eras, haciendo una hermosa y divertida sobremesa como más disfrutabas y querías”.

MEG/HB