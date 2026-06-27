Se conoció el resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais: murió por un severo traumatismo en la cabeza

La investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais continúa avanzando y, en las últimas horas, se conocieron los primeros resultados de la autopsia practicada sobre el cuerpo de la reconocida comunicadora. El informe preliminar, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave, lesión que sufrió como consecuencia del violento impacto entre el vehículo que conducía y una formación del Tren de la Costa.

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De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el fuerte golpe recibido en la cabeza fue producto del choque ocurrido el viernes por la noche en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. El Honda Civic negro en el que viajaba la periodista fue embestido en el lateral del conductor por el tren, provocando daños de extrema gravedad.

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El estudio forense fue realizado en la morgue judicial y constituye el primer paso para esclarecer las circunstancias de la muerte. No obstante, los especialistas aún aguardan el informe definitivo de la necropsia, que incluirá análisis complementarios y permitirá conocer con mayor precisión todos los detalles sobre las lesiones sufridas por la víctima.

En paralelo, los peritos realizaron estudios toxicológicos para establecer si Ernestina Pais conducía bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia al momento del accidente. Los resultados de esos exámenes todavía no fueron incorporados a la causa y serán determinantes para completar la reconstrucción de lo ocurrido.

La causa judicial fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y, hasta el momento, no existen elementos que permitan atribuir responsabilidades penales al maquinista de la formación ferroviaria. Fuentes judiciales indicaron que, con las pruebas reunidas hasta ahora, no hay evidencia que justifique una imputación.

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que la periodista habría intentado atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya estaban completamente bajas. Esa secuencia habría quedado registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del cruce ferroviario, material que ahora es analizado por los peritos para reconstruir segundo a segundo el desarrollo del siniestro.

Además de las imágenes, los investigadores recopilan testimonios de personas que presenciaron el accidente y de quienes acudieron inmediatamente después del impacto para intentar asistir a la conductora. Entre ellos se encuentra Carlos, un vecino de la zona que relató los dramáticos momentos posteriores al choque.

En declaraciones con A24, el testigo contó que escuchó un estruendo y salió rápidamente hacia las vías junto a otras personas para intentar ayudar. Según recordó, al acercarse al vehículo no lograban identificar quién se encontraba en el interior debido a la posición del cuerpo y a la ropa que llevaba puesta.

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“Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, relató.

Carlos explicó que tanto él como otros vecinos intentaron abrir las puertas del automóvil para rescatar a la conductora, pero el impacto había deformado la estructura del vehículo y todas las puertas permanecían trabadas. Incluso un efectivo policial que llegó al lugar intentó ingresar sin éxito.

“Le hablábamos, había una señora que también le gritaba y le preguntaba si estaba bien, pero nunca contestó”, recordó el vecino, quien estimó que esos intentos de asistencia ocurrieron entre las 19.20 y las 19.25.

El testigo también aseguró que las barreras del paso a nivel funcionaban correctamente y que, como ocurre habitualmente, el Tren de la Costa hizo sonar la bocina antes de llegar al cruce. Ese dato coincide con una de las principales líneas de investigación que analiza la Justicia para determinar si existió algún desperfecto en la infraestructura o si el accidente se produjo exclusivamente por una maniobra del vehículo.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, quienes constataron el fallecimiento de Ernestina Pais. La periodista era la única ocupante del automóvil al momento del siniestro.

Mientras continúan las pericias y se esperan los resultados de los estudios pendientes, la investigación permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que deberá determinar con precisión cómo se produjo el trágico accidente que terminó con la vida de una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina.

CS