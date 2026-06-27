QUINIELA de hoy Viernes 26 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 26 de junio
• A la cabeza: 9041 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9041
- 7994
- 0720
- 1474
- 5254
- 9540
- 0330
- 9311
- 4246
- 8904
- 9628
- 3754
- 3807
- 0397
- 9965
- 2494
- 9996
- 8574
- 8935
- 1342
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 26 de junio
• A la cabeza: 7888 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7888
- 6275
- 6750
- 5066
- 3476
- 0923
- 7465
- 0093
- 1939
- 7064
- 7363
- 6853
- 8095
- 6130
- 0240
- 0234
- 9805
- 7977
- 1531
- 9248
Resultados Quiniela Primera Nacional del 26 de junio
• A la cabeza: 0559 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0559
- 0779
- 4340
- 3410
- 9930
- 4085
- 3024
- 2199
- 0472
- 6185
- 2187
- 6955
- 4026
- 9625
- 6633
- 6098
- 0712
- 7782
- 2387
- 2767
Resultados Quiniela Primera Provincia del 26 de junio
• A la cabeza: 4216 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4216
- 6390
- 4350
- 5681
- 5559
- 2765
- 9084
- 7371
- 9093
- 4462
- 4133
- 6459
- 7075
- 8083
- 3017
- 7371
- 4125
- 3799
- 9075
- 8112
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 26 de junio
• A la cabeza: 3929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3929
- 2032
- 5002
- 4310
- 5572
- 3908
- 1015
- 9325
- 5785
- 8441
- 9253
- 7079
- 6070
- 1056
- 1206
- 9396
- 5424
- 5661
- 1795
- 9306
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 26 de junio
• A la cabeza: 6452 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6452
- 0533
- 6420
- 8119
- 8453
- 4804
- 1669
- 4255
- 8782
- 4067
- 4105
- 6408
- 9777
- 3503
- 6039
- 9644
- 3592
- 4250
- 1243
- 0967
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 26 de junio
• A la cabeza: 1779 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1779
- 8848
- 4298
- 7307
- 1676
- 9744
- 9204
- 4411
- 0825
- 8322
- 5874
- 4792
- 7010
- 1608
- 9949
- 7474
- 1041
- 2568
- 8851
- 7756
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 26 de junio
• A la cabeza: 5972 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5972
- 8195
- 6253
- 6592
- 1369
- 3670
- 0768
- 2206
- 9127
- 3075
- 9513
- 9062
- 2832
- 5604
- 8626
- 6373
- 2011
- 4096
- 5624
- 1162
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 26 de junio
• A la cabeza: 3236 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3236
- 1850
- 8247
- 1756
- 5037
- 2500
- 4603
- 1648
- 5844
- 1396
- 3914
- 7915
- 0342
- 8194
- 9816
- 5778
- 3381
- 1904
- 4872
- 3695
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 26 de junio
• A la cabeza: 0090 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0090
- 9834
- 8265
- 1071
- 1955
- 4972
- 9395
- 1698
- 2732
- 3567
- 6022
- 5921
- 5936
- 3155
- 3250
- 2230
- 3567
- 7616
- 9364
- 5236
Resultados de la Quiniela del 26 de junio por provincia
Resultados Córdoba
- Nocturna: 6957
Resultados Santa Fe
- Nocturna: 2815
Resultados Entre Ríos
- Nocturna: 6550
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- • La Previa: 10:15 hs.
- • La Primera: 12:00 hs.
- • La Matutina: 15:00 hs.
- • La Vespertina: 18:00 hs.
- • La Nocturna: 21:00 hs.