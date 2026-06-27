QUINIELA de hoy Viernes 26 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 9041 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9041 7994 0720 1474 5254 9540 0330 9311 4246 8904 9628 3754 3807 0397 9965 2494 9996 8574 8935 1342

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 7888 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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7888 6275 6750 5066 3476 0923 7465 0093 1939 7064 7363 6853 8095 6130 0240 0234 9805 7977 1531 9248

Resultados Quiniela Primera Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 0559 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0559 0779 4340 3410 9930 4085 3024 2199 0472 6185 2187 6955 4026 9625 6633 6098 0712 7782 2387 2767

Resultados Quiniela Primera Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 4216 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4216 6390 4350 5681 5559 2765 9084 7371 9093 4462 4133 6459 7075 8083 3017 7371 4125 3799 9075 8112

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 3929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3929 2032 5002 4310 5572 3908 1015 9325 5785 8441 9253 7079 6070 1056 1206 9396 5424 5661 1795 9306

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 6452 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6452 0533 6420 8119 8453 4804 1669 4255 8782 4067 4105 6408 9777 3503 6039 9644 3592 4250 1243 0967

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 1779 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1779 8848 4298 7307 1676 9744 9204 4411 0825 8322 5874 4792 7010 1608 9949 7474 1041 2568 8851 7756

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 5972 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5972 8195 6253 6592 1369 3670 0768 2206 9127 3075 9513 9062 2832 5604 8626 6373 2011 4096 5624 1162

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 3236 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3236 1850 8247 1756 5037 2500 4603 1648 5844 1396 3914 7915 0342 8194 9816 5778 3381 1904 4872 3695

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 0090 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0090 9834 8265 1071 1955 4972 9395 1698 2732 3567 6022 5921 5936 3155 3250 2230 3567 7616 9364 5236

Resultados de la Quiniela del 26 de junio por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 6957

Resultados Santa Fe

Nocturna: 2815

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 6550

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: