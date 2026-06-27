sábado 27 de junio de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Viernes 26 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Viernes 26 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 9041 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9041
  2. 7994
  3. 0720
  4. 1474
  5. 5254
  6. 9540
  7. 0330
  8. 9311
  9. 4246
  10. 8904
  11. 9628
  12. 3754
  13. 3807
  14. 0397
  15. 9965
  16. 2494
  17. 9996
  18. 8574
  19. 8935
  20. 1342

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 7888 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 7888
  2. 6275
  3. 6750
  4. 5066
  5. 3476
  6. 0923
  7. 7465
  8. 0093
  9. 1939
  10. 7064
  11. 7363
  12. 6853
  13. 8095
  14. 6130
  15. 0240
  16. 0234
  17. 9805
  18. 7977
  19. 1531
  20. 9248

Resultados Quiniela Primera Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 0559 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0559
  2. 0779
  3. 4340
  4. 3410
  5. 9930
  6. 4085
  7. 3024
  8. 2199
  9. 0472
  10. 6185
  11. 2187
  12. 6955
  13. 4026
  14. 9625
  15. 6633
  16. 6098
  17. 0712
  18. 7782
  19. 2387
  20. 2767

Resultados Quiniela Primera Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 4216 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4216
  2. 6390
  3. 4350
  4. 5681
  5. 5559
  6. 2765
  7. 9084
  8. 7371
  9. 9093
  10. 4462
  11. 4133
  12. 6459
  13. 7075
  14. 8083
  15. 3017
  16. 7371
  17. 4125
  18. 3799
  19. 9075
  20. 8112

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 3929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3929
  2. 2032
  3. 5002
  4. 4310
  5. 5572
  6. 3908
  7. 1015
  8. 9325
  9. 5785
  10. 8441
  11. 9253
  12. 7079
  13. 6070
  14. 1056
  15. 1206
  16. 9396
  17. 5424
  18. 5661
  19. 1795
  20. 9306

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 6452 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6452
  2. 0533
  3. 6420
  4. 8119
  5. 8453
  6. 4804
  7. 1669
  8. 4255
  9. 8782
  10. 4067
  11. 4105
  12. 6408
  13. 9777
  14. 3503
  15. 6039
  16. 9644
  17. 3592
  18. 4250
  19. 1243
  20. 0967

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 1779 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1779
  2. 8848
  3. 4298
  4. 7307
  5. 1676
  6. 9744
  7. 9204
  8. 4411
  9. 0825
  10. 8322
  11. 5874
  12. 4792
  13. 7010
  14. 1608
  15. 9949
  16. 7474
  17. 1041
  18. 2568
  19. 8851
  20. 7756

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 5972 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5972
  2. 8195
  3. 6253
  4. 6592
  5. 1369
  6. 3670
  7. 0768
  8. 2206
  9. 9127
  10. 3075
  11. 9513
  12. 9062
  13. 2832
  14. 5604
  15. 8626
  16. 6373
  17. 2011
  18. 4096
  19. 5624
  20. 1162

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 26 de junio

• A la cabeza: 3236 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3236
  2. 1850
  3. 8247
  4. 1756
  5. 5037
  6. 2500
  7. 4603
  8. 1648
  9. 5844
  10. 1396
  11. 3914
  12. 7915
  13. 0342
  14. 8194
  15. 9816
  16. 5778
  17. 3381
  18. 1904
  19. 4872
  20. 3695

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 26 de junio

• A la cabeza: 0090 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0090
  2. 9834
  3. 8265
  4. 1071
  5. 1955
  6. 4972
  7. 9395
  8. 1698
  9. 2732
  10. 3567
  11. 6022
  12. 5921
  13. 5936
  14. 3155
  15. 3250
  16. 2230
  17. 3567
  18. 7616
  19. 9364
  20. 5236

Resultados de la Quiniela del 26 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • Nocturna: 6957

Resultados Santa Fe

  • Nocturna: 2815

Resultados Entre Ríos

  • Nocturna: 6550

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.
  • • La Primera: 12:00 hs.
  • • La Matutina: 15:00 hs.
  • • La Vespertina: 18:00 hs.
  • • La Nocturna: 21:00 hs.
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