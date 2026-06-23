martes 23 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 23 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 23 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
Agregar PERFIL en Google

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 8592 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8592

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 9080

  3. 9519

  4. 5859

  5. 1875

  6. 2566

  7. 5502

  8. 9604

  9. 9095

  10. 8200

  11. 1557

  12. 2245

  13. 4655

  14. 5368

  15. 8404

  16. 3672

  17. 1240

  18. 8298

  19. 8923

  20. 8620

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 7115 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7115

  2. 1474

  3. 7860

  4. 7216

  5. 5863

  6. 0621

  7. 3845

  8. 4370

  9. 3630

  10. 8033

  11. 3742

  12. 7281

  13. 7359

  14. 8600

  15. 9879

  16. 2832

  17. 6712

  18. 2260

  19. 5172

  20. 3011

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 4620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4620

  2. 6542

  3. 7028

  4. 5383

  5. 1409

  6. 3882

  7. 0699

  8. 3436

  9. 8194

  10. 0388

  11. 1557

  12. 2245

  13. 4655

  14. 5368

  15. 8404

  16. 3672

  17. 1240

  18. 8298

  19. 8923

  20. 8620

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 6932 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6932

  2. 3790

  3. 8687

  4. 9382

  5. 2432

  6. 4576

  7. 6224

  8. 8999

  9. 2896

  10. 7729

  11. 6833

  12. 2685

  13. 0028

  14. 8996

  15. 4266

  16. 9387

  17. 0263

  18. 1383

  19. 9975

  20. 0550

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 5898 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5898

  2. 7392

  3. 3082

  4. 3039

  5. 8419

  6. 5933

  7. 0382

  8. 2448

  9. 5197

  10. 2516

  11. 4644

  12. 6376

  13. 4099

  14. 6012

  15. 2242

  16. 3771

  17. 5175

  18. 7372

  19. 1111

  20. 0419

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 5608 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5608

  2. 8291

  3. 7767

  4. 3542

  5. 2897

  6. 7205

  7. 3845

  8. 4370

  9. 3630

  10. 8033

  11. 3742

  12. 7281

  13. 7359

  14. 8600

  15. 9879

  16. 2832

  17. 6712

  18. 2260

  19. 5172

  20. 3011

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 6068 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6068

  2. 0443

  3. 5382

  4. 0367

  5. 4068

  6. 7973

  7. 7022

  8. 7866

  9. 7217

  10. 3447

  11. 9054

  12. 1837

  13. 2832

  14. 7817

  15. 9773

  16. 5475

  17. 8608

  18. 9632

  19. 2530

  20. 7196

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 8144 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8144

  2. 4061

  3. 8792

  4. 9775

  5. 6512

  6. 6948

  7. 7022

  8. 7866

  9. 7217

  10. 3447

  11. 9054

  12. 1837

  13. 2832

  14. 7817

  15. 9773

  16. 5475

  17. 8608

  18. 9632

  19. 2530

  20. 7196

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 1488 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1488

  2. 1661

  3. 0016

  4. 9100

  5. 6422

  6. 1675

  7. 7730

  8. 4021

  9. 8876

  10. 0943

  11. 2991

  12. 7938

  13. 2256

  14. 6127

  15. 4737

  16. 8269

  17. 2173

  18. 3330

  19. 1923

  20. 5473

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 2771 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2771

  2. 4769

  3. 7558

  4. 3820

  5. 6921

  6. 2841

  7. 7730

  8. 4021

  9. 8876

  10. 0943

  11. 2991

  12. 7938

  13. 2256

  14. 6127

  15. 4737

  16. 8269

  17. 2173

  18. 3330

  19. 1923

  20. 5473

Resultados de la Quiniela del 23 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 3371 La Primera: 6975 Matutina: 5898 Vespertina: 6068 Nocturna: 7750

Resultados Santa Fe

La Previa: 8375 La Primera: 4936 Matutina: 2732 Vespertina: 1741 Nocturna: 1488

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8592 La Primera: 4620 Matutina: 5898 Vespertina: 6068 Nocturna: 1488

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota