Quiniela de hoy martes 23 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 23 de junio
• A la cabeza: 8592 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9080
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9519
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5859
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1875
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2566
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5502
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9604
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9095
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8200
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1557
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2245
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4655
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5368
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8404
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3672
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1240
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8298
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8923
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8620
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de junio
• A la cabeza: 7115 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7115
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1474
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7860
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7216
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5863
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0621
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3845
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4370
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3630
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8033
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3742
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7281
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7359
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8600
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9879
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2832
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6712
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2260
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5172
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3011
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 23 de junio
• A la cabeza: 4620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4620
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6542
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7028
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5383
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1409
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3882
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0699
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3436
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8194
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0388
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1557
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2245
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4655
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5368
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8404
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3672
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1240
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8298
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8923
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8620
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de junio
• A la cabeza: 6932 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6932
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3790
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8687
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9382
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2432
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4576
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6224
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8999
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2896
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7729
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6833
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2685
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0028
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8996
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4266
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9387
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0263
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1383
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9975
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0550
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 23 de junio
• A la cabeza: 5898 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5898
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7392
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3082
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3039
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8419
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5933
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0382
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2448
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5197
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2516
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4644
-
6376
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4099
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6012
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2242
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3771
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5175
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7372
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1111
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0419
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de junio
• A la cabeza: 5608 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5608
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8291
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7767
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3542
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2897
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7205
-
3845
-
4370
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3630
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8033
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3742
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7281
-
7359
-
8600
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9879
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2832
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6712
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2260
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5172
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3011
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 23 de junio
• A la cabeza: 6068 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6068
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0443
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5382
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0367
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4068
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7973
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7022
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7866
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7217
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3447
-
9054
-
1837
-
2832
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7817
-
9773
-
5475
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8608
-
9632
-
2530
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7196
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de junio
• A la cabeza: 8144 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8144
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4061
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8792
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9775
-
6512
-
6948
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7022
-
7866
-
7217
-
3447
-
9054
-
1837
-
2832
-
7817
-
9773
-
5475
-
8608
-
9632
-
2530
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7196
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 23 de junio
• A la cabeza: 1488 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1488
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1661
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0016
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9100
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6422
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1675
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7730
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4021
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8876
-
0943
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2991
-
7938
-
2256
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6127
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4737
-
8269
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2173
-
3330
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1923
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5473
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de junio
• A la cabeza: 2771 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2771
-
4769
-
7558
-
3820
-
6921
-
2841
-
7730
-
4021
-
8876
-
0943
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2991
-
7938
-
2256
-
6127
-
4737
-
8269
-
2173
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3330
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1923
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5473
Resultados de la Quiniela del 23 de junio por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 3371 La Primera: 6975 Matutina: 5898 Vespertina: 6068 Nocturna: 7750
Resultados Santa Fe
La Previa: 8375 La Primera: 4936 Matutina: 2732 Vespertina: 1741 Nocturna: 1488
Resultados Entre Ríos
La Previa: 8592 La Primera: 4620 Matutina: 5898 Vespertina: 6068 Nocturna: 1488
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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• La Previa: 10:15 hs.
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• La Primera: 12:00 hs.
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• La Matutina: 15:00 hs.
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• La Vespertina: 18:00 hs.
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• La Nocturna: 21:00 hs.