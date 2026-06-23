Quiniela de hoy martes 23 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 8592 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8592 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 9080 9519 5859 1875 2566 5502 9604 9095 8200 1557 2245 4655 5368 8404 3672 1240 8298 8923 8620

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 7115 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7115 1474 7860 7216 5863 0621 3845 4370 3630 8033 3742 7281 7359 8600 9879 2832 6712 2260 5172 3011

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 4620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4620 6542 7028 5383 1409 3882 0699 3436 8194 0388 1557 2245 4655 5368 8404 3672 1240 8298 8923 8620

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 6932 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6932 3790 8687 9382 2432 4576 6224 8999 2896 7729 6833 2685 0028 8996 4266 9387 0263 1383 9975 0550

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 5898 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5898 7392 3082 3039 8419 5933 0382 2448 5197 2516 4644 6376 4099 6012 2242 3771 5175 7372 1111 0419

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 5608 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5608 8291 7767 3542 2897 7205 3845 4370 3630 8033 3742 7281 7359 8600 9879 2832 6712 2260 5172 3011

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 6068 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6068 0443 5382 0367 4068 7973 7022 7866 7217 3447 9054 1837 2832 7817 9773 5475 8608 9632 2530 7196

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 8144 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8144 4061 8792 9775 6512 6948 7022 7866 7217 3447 9054 1837 2832 7817 9773 5475 8608 9632 2530 7196

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 23 de junio

• A la cabeza: 1488 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1488 1661 0016 9100 6422 1675 7730 4021 8876 0943 2991 7938 2256 6127 4737 8269 2173 3330 1923 5473

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de junio

• A la cabeza: 2771 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2771 4769 7558 3820 6921 2841 7730 4021 8876 0943 2991 7938 2256 6127 4737 8269 2173 3330 1923 5473

Resultados de la Quiniela del 23 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 3371 La Primera: 6975 Matutina: 5898 Vespertina: 6068 Nocturna: 7750

Resultados Santa Fe

La Previa: 8375 La Primera: 4936 Matutina: 2732 Vespertina: 1741 Nocturna: 1488

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8592 La Primera: 4620 Matutina: 5898 Vespertina: 6068 Nocturna: 1488

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: