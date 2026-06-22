Quiniela de hoy lunes 22 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 22 de junio
• A la cabeza: 4158 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3201
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6700
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1466
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8666
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3995
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8693
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2627
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4749
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6588
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8954
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7905
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4269
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2380
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4826
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8510
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3171
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6797
-
0885
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2298
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de junio
• A la cabeza: 7416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7416
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2713
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4300
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2466
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8333
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8670
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7891
-
2169
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9976
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4533
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3762
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2383
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3234
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3391
-
0279
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7969
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8234
-
9047
-
9562
-
7710
Resultados Quiniela Primera Nacional del 22 de junio
• A la cabeza: 3619 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3619
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2828
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0407
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5219
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3751
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5593
-
6522
-
5779
-
0425
-
1187
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1496
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9080
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3562
-
9052
-
3012
-
6131
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8602
-
4370
-
1873
-
4241
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de junio
• A la cabeza: 1725 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1725
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9381
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9435
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4751
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5567
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9672
-
2702
-
7293
-
6010
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7281
-
4421
-
3488
-
5495
-
1122
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7438
-
3998
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5540
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8941
-
0947
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8570
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 22 de junio
• A la cabeza: 9721 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9721
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2366
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0413
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9970
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8654
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8904
-
7516
-
3422
-
3484
-
1129
-
0845
-
2612
-
2404
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1488
-
6743
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7287
-
2483
-
4143
-
2287
-
5088
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de junio
• A la cabeza: 5001 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5001
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6460
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7170
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6560
-
9053
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5543
-
5137
-
6308
-
7815
-
1730
-
4840
-
6474
-
1379
-
4264
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8488
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5888
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9757
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8019
-
5303
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6388
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 22 de junio
• A la cabeza: 1856 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1856
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2718
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0771
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6499
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6062
-
9910
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3254
-
1452
-
8763
-
5041
-
3629
-
7410
-
2218
-
8953
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1478
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0291
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4452
-
3960
-
1174
-
8854
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de junio
• A la cabeza: 4551 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4551
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9110
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7840
-
5038
-
7246
-
4721
-
2314
-
8563
-
0914
-
3362
-
5241
-
6358
-
1974
-
4410
-
0214
-
7856
-
3391
-
0825
-
5410
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9632
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 22 de junio
• A la cabeza: 0991 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0991
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5174
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6687
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4116
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0857
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8813
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2415
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3698
-
4172
-
0586
-
3144
-
6251
-
8540
-
2239
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7414
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9058
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4330
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1251
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5308
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8922
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de junio
• A la cabeza: 7601 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7601
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8159
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8026
-
7151
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9522
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9377
-
1450
-
2391
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4720
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6350
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3140
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8852
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6310
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2489
-
0021
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7411
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9520
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8415
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3201
-
6952
Resultados de la Quiniela del 22 de junio por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 3412 La Primera: 8522 Matutina: 4910 Vespertina: 7351 Nocturna: 6184
Resultados Santa Fe
La Previa: 1045 La Primera: 6923 Matutina: 0147 Vespertina: 8841 Nocturna: 5293
Resultados Entre Ríos
La Previa: 8812 La Primera: 3044 Matutina: 7419 Vespertina: 2011 Nocturna: 9540
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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• La Previa: 10:15 hs.
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• La Primera: 12:00 hs.
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• La Matutina: 15:00 hs.
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• La Vespertina: 18:00 hs.
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• La Nocturna: 21:00 hs.