Quiniela de hoy lunes 22 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 4158 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4158 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 3201 6700 1466 8666 3995 8693 2627 4749 6588 8954 7905 4269 2380 4826 8510 3171 6797 0885 2298

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 7416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7416 2713 4300 2466 8333 8670 7891 2169 9976 4533 3762 2383 3234 3391 0279 7969 8234 9047 9562 7710

Resultados Quiniela Primera Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 3619 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3619 2828 0407 5219 3751 5593 6522 5779 0425 1187 1496 9080 3562 9052 3012 6131 8602 4370 1873 4241

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 1725 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1725 9381 9435 4751 5567 9672 2702 7293 6010 7281 4421 3488 5495 1122 7438 3998 5540 8941 0947 8570

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 9721 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9721 2366 0413 9970 8654 8904 7516 3422 3484 1129 0845 2612 2404 1488 6743 7287 2483 4143 2287 5088

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 5001 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5001 6460 7170 6560 9053 5543 5137 6308 7815 1730 4840 6474 1379 4264 8488 5888 9757 8019 5303 6388

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 1856 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1856 2718 0771 6499 6062 9910 3254 1452 8763 5041 3629 7410 2218 8953 1478 0291 4452 3960 1174 8854

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 4551 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4551 9110 7840 5038 7246 4721 2314 8563 0914 3362 5241 6358 1974 4410 0214 7856 3391 0825 5410 9632

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 0991 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0991 5174 6687 4116 0857 8813 2415 3698 4172 0586 3144 6251 8540 2239 7414 9058 4330 1251 5308 8922

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 7601 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7601 8159 8026 7151 9522 9377 1450 2391 4720 6350 3140 8852 6310 2489 0021 7411 9520 8415 3201 6952

Resultados de la Quiniela del 22 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 3412 La Primera: 8522 Matutina: 4910 Vespertina: 7351 Nocturna: 6184

Resultados Santa Fe

La Previa: 1045 La Primera: 6923 Matutina: 0147 Vespertina: 8841 Nocturna: 5293

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8812 La Primera: 3044 Matutina: 7419 Vespertina: 2011 Nocturna: 9540

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: