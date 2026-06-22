martes 23 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 22 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 22 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 4158 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4158

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  2. 3201

  3. 6700

  4. 1466

  5. 8666

  6. 3995

  7. 8693

  8. 2627

  9. 4749

  10. 6588

  11. 8954

  12. 7905

  13. 4269

  14. 2380

  15. 4826

  16. 8510

  17. 3171

  18. 6797

  19. 0885

  20. 2298

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 7416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7416

  2. 2713

  3. 4300

  4. 2466

  5. 8333

  6. 8670

  7. 7891

  8. 2169

  9. 9976

  10. 4533

  11. 3762

  12. 2383

  13. 3234

  14. 3391

  15. 0279

  16. 7969

  17. 8234

  18. 9047

  19. 9562

  20. 7710

Resultados Quiniela Primera Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 3619 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3619

  2. 2828

  3. 0407

  4. 5219

  5. 3751

  6. 5593

  7. 6522

  8. 5779

  9. 0425

  10. 1187

  11. 1496

  12. 9080

  13. 3562

  14. 9052

  15. 3012

  16. 6131

  17. 8602

  18. 4370

  19. 1873

  20. 4241

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 1725 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1725

  2. 9381

  3. 9435

  4. 4751

  5. 5567

  6. 9672

  7. 2702

  8. 7293

  9. 6010

  10. 7281

  11. 4421

  12. 3488

  13. 5495

  14. 1122

  15. 7438

  16. 3998

  17. 5540

  18. 8941

  19. 0947

  20. 8570

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 9721 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9721

  2. 2366

  3. 0413

  4. 9970

  5. 8654

  6. 8904

  7. 7516

  8. 3422

  9. 3484

  10. 1129

  11. 0845

  12. 2612

  13. 2404

  14. 1488

  15. 6743

  16. 7287

  17. 2483

  18. 4143

  19. 2287

  20. 5088

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 5001 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5001

  2. 6460

  3. 7170

  4. 6560

  5. 9053

  6. 5543

  7. 5137

  8. 6308

  9. 7815

  10. 1730

  11. 4840

  12. 6474

  13. 1379

  14. 4264

  15. 8488

  16. 5888

  17. 9757

  18. 8019

  19. 5303

  20. 6388

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 1856 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1856

  2. 2718

  3. 0771

  4. 6499

  5. 6062

  6. 9910

  7. 3254

  8. 1452

  9. 8763

  10. 5041

  11. 3629

  12. 7410

  13. 2218

  14. 8953

  15. 1478

  16. 0291

  17. 4452

  18. 3960

  19. 1174

  20. 8854

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 4551 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4551

  2. 9110

  3. 7840

  4. 5038

  5. 7246

  6. 4721

  7. 2314

  8. 8563

  9. 0914

  10. 3362

  11. 5241

  12. 6358

  13. 1974

  14. 4410

  15. 0214

  16. 7856

  17. 3391

  18. 0825

  19. 5410

  20. 9632

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 22 de junio

• A la cabeza: 0991 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0991

  2. 5174

  3. 6687

  4. 4116

  5. 0857

  6. 8813

  7. 2415

  8. 3698

  9. 4172

  10. 0586

  11. 3144

  12. 6251

  13. 8540

  14. 2239

  15. 7414

  16. 9058

  17. 4330

  18. 1251

  19. 5308

  20. 8922

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de junio

• A la cabeza: 7601 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7601

  2. 8159

  3. 8026

  4. 7151

  5. 9522

  6. 9377

  7. 1450

  8. 2391

  9. 4720

  10. 6350

  11. 3140

  12. 8852

  13. 6310

  14. 2489

  15. 0021

  16. 7411

  17. 9520

  18. 8415

  19. 3201

  20. 6952

Resultados de la Quiniela del 22 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 3412 La Primera: 8522 Matutina: 4910 Vespertina: 7351 Nocturna: 6184

Resultados Santa Fe

La Previa: 1045 La Primera: 6923 Matutina: 0147 Vespertina: 8841 Nocturna: 5293

Resultados Entre Ríos

La Previa: 8812 La Primera: 3044 Matutina: 7419 Vespertina: 2011 Nocturna: 9540

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

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