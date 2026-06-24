jueves 25 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 24 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 24 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 1715

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 1715

  2. 9047

  3. 9205

  4. 0431

  5. 6112

  6. 3088

  7. 2511

  8. 7643

  9. 0914

  10. 5214

  11. 4125

  12. 3099

  13. 8761

  14. 2351

  15. 1104

  16. 9532

  17. 6712

  18. 4099

  19. 1435

  20. 8864

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 2170

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2170

  2. 5431

  3. 0984

  4. 7752

  5. 6130

  6. 4410

  7. 2933

  8. 5184

  9. 0366

  10. 7412

  11. 9541

  12. 3021

  13. 8547

  14. 6932

  15. 1254

  16. 3310

  17. 4852

  18. 0174

  19. 6321

  20. 5508

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 9047

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9047

  2. 1730

  3. 8411

  4. 9160

  5. 9192

  6. 8543

  7. 6851

  8. 3085

  9. 0373

  10. 1782

  11. 4689

  12. 3215

  13. 4081

  14. 2471

  15. 4460

  16. 2186

  17. 5184

  18. 3886

  19. 9499

  20. 2221

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 5047

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5047

  2. 0612

  3. 2271

  4. 9453

  5. 8109

  6. 3762

  7. 1485

  8. 9931

  9. 5420

  10. 0134

  11. 6673

  12. 4819

  13. 2507

  14. 3192

  15. 7741

  16. 0524

  17. 8831

  18. 4165

  19. 1029

  20. 9362

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 6153

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6153

  2. 5947

  3. 0111

  4. 9294

  5. 6633

  6. 3484

  7. 0314

  8. 2909

  9. 4214

  10. 6331

  11. 4620

  12. 3908

  13. 6164

  14. 2073

  15. 2672

  16. 4165

  17. 2368

  18. 1575

  19. 0482

  20. 1124

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 3225

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3225

  2. 0101

  3. 7994

  4. 2346

  5. 9470

  6. 3591

  7. 9428

  8. 9327

  9. 8703

  10. 6923

  11. 8061

  12. 7545

  13. 1580

  14. 9226

  15. 7118

  16. 5374

  17. 7233

  18. 2804

  19. 6680

  20. 0393

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 1798

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1798

  2. 3549

  3. 6877

  4. 6530

  5. 7559

  6. 7729

  7. 2132

  8. 2183

  9. 4869

  10. 2140

  11. 0366

  12. 8815

  13. 2958

  14. 8339

  15. 9842

  16. 8225

  17. 8232

  18. 3745

  19. 6126

  20. 3561

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 1934

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1934

  2. 0744

  3. 0071

  4. 5708

  5. 6934

  6. 1442

  7. 6322

  8. 5751

  9. 4479

  10. 7616

  11. 9000

  12. 8800

  13. 2764

  14. 0081

  15. 4072

  16. 2520

  17. 6130

  18. 8308

  19. 3030

  20. 5340

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 8494

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8494

  2. 4307

  3. 8181

  4. 0872

  5. 8465

  6. 1289

  7. 8831

  8. 8813

  9. 5263

  10. 2648

  11. 4001

  12. 9845

  13. 0106

  14. 1073

  15. 4831

  16. 6789

  17. 4200

  18. 6246

  19. 6075

  20. 7078

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 3996

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3996

  2. 7735

  3. 9171

  4. 4509

  5. 6931

  6. 2872

  7. 4844

  8. 9368

  9. 1926

  10. 3522

  11. 8004

  12. 4352

  13. 9794

  14. 3973

  15. 4988

  16. 4922

  17. 9088

  18. 6152

  19. 3792

  20. 6398

Resultados de la Quiniela del 24 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 5412

  • La Primera: 7152

  • Matutina: 3472

  • Vespertina: 8032

  • Nocturna: 2242

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 0825

  • La Primera: 6053

  • Matutina: 8491

  • Vespertina: 9249

  • Nocturna: 4108

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 7351

  • La Primera: 9454

  • Matutina: 7033

  • Vespertina: 3326

  • Nocturna: 0652

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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