Quiniela de hoy miércoles 24 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 24 de junio
• A la cabeza: 1715
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1715
-
9047
-
9205
-
0431
-
6112
-
3088
-
2511
-
7643
-
0914
-
5214
-
4125
-
3099
-
8761
-
2351
-
1104
-
9532
-
6712
-
4099
-
1435
-
8864
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 24 de junio
• A la cabeza: 2170
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2170
-
5431
-
0984
-
7752
-
6130
-
4410
-
2933
-
5184
-
0366
-
7412
-
9541
-
3021
-
8547
-
6932
-
1254
-
3310
-
4852
-
0174
-
6321
-
5508
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 24 de junio
• A la cabeza: 9047
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9047
-
1730
-
8411
-
9160
-
9192
-
8543
-
6851
-
3085
-
0373
-
1782
-
4689
-
3215
-
4081
-
2471
-
4460
-
2186
-
5184
-
3886
-
9499
-
2221
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 24 de junio
• A la cabeza: 5047
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5047
-
0612
-
2271
-
9453
-
8109
-
3762
-
1485
-
9931
-
5420
-
0134
-
6673
-
4819
-
2507
-
3192
-
7741
-
0524
-
8831
-
4165
-
1029
-
9362
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 24 de junio
• A la cabeza: 6153
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6153
-
5947
-
0111
-
9294
-
6633
-
3484
-
0314
-
2909
-
4214
-
6331
-
4620
-
3908
-
6164
-
2073
-
2672
-
4165
-
2368
-
1575
-
0482
-
1124
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 24 de junio
• A la cabeza: 3225
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3225
-
0101
-
7994
-
2346
-
9470
-
3591
-
9428
-
9327
-
8703
-
6923
-
8061
-
7545
-
1580
-
9226
-
7118
-
5374
-
7233
-
2804
-
6680
-
0393
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 24 de junio
• A la cabeza: 1798
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1798
-
3549
-
6877
-
6530
-
7559
-
7729
-
2132
-
2183
-
4869
-
2140
-
0366
-
8815
-
2958
-
8339
-
9842
-
8225
-
8232
-
3745
-
6126
-
3561
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 24 de junio
• A la cabeza: 1934
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1934
-
0744
-
0071
-
5708
-
6934
-
1442
-
6322
-
5751
-
4479
-
7616
-
9000
-
8800
-
2764
-
0081
-
4072
-
2520
-
6130
-
8308
-
3030
-
5340
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 24 de junio
• A la cabeza: 8494
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8494
-
4307
-
8181
-
0872
-
8465
-
1289
-
8831
-
8813
-
5263
-
2648
-
4001
-
9845
-
0106
-
1073
-
4831
-
6789
-
4200
-
6246
-
6075
-
7078
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 24 de junio
• A la cabeza: 3996
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3996
-
7735
-
9171
-
4509
-
6931
-
2872
-
4844
-
9368
-
1926
-
3522
-
8004
-
4352
-
9794
-
3973
-
4988
-
4922
-
9088
-
6152
-
3792
-
6398
Resultados de la Quiniela del 24 de junio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 5412
-
La Primera: 7152
-
Matutina: 3472
-
Vespertina: 8032
-
Nocturna: 2242
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 0825
-
La Primera: 6053
-
Matutina: 8491
-
Vespertina: 9249
-
Nocturna: 4108
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 7351
-
La Primera: 9454
-
Matutina: 7033
-
Vespertina: 3326
-
Nocturna: 0652
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.