Quiniela de hoy miércoles 24 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 1715

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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1715 9047 9205 0431 6112 3088 2511 7643 0914 5214 4125 3099 8761 2351 1104 9532 6712 4099 1435 8864

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 2170

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2170 5431 0984 7752 6130 4410 2933 5184 0366 7412 9541 3021 8547 6932 1254 3310 4852 0174 6321 5508

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 9047

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9047 1730 8411 9160 9192 8543 6851 3085 0373 1782 4689 3215 4081 2471 4460 2186 5184 3886 9499 2221

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 5047

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5047 0612 2271 9453 8109 3762 1485 9931 5420 0134 6673 4819 2507 3192 7741 0524 8831 4165 1029 9362

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 6153

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6153 5947 0111 9294 6633 3484 0314 2909 4214 6331 4620 3908 6164 2073 2672 4165 2368 1575 0482 1124

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 3225

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3225 0101 7994 2346 9470 3591 9428 9327 8703 6923 8061 7545 1580 9226 7118 5374 7233 2804 6680 0393

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 1798

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1798 3549 6877 6530 7559 7729 2132 2183 4869 2140 0366 8815 2958 8339 9842 8225 8232 3745 6126 3561

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 1934

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1934 0744 0071 5708 6934 1442 6322 5751 4479 7616 9000 8800 2764 0081 4072 2520 6130 8308 3030 5340

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 24 de junio

• A la cabeza: 8494

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8494 4307 8181 0872 8465 1289 8831 8813 5263 2648 4001 9845 0106 1073 4831 6789 4200 6246 6075 7078

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 24 de junio

• A la cabeza: 3996

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3996 7735 9171 4509 6931 2872 4844 9368 1926 3522 8004 4352 9794 3973 4988 4922 9088 6152 3792 6398

Resultados de la Quiniela del 24 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5412

La Primera: 7152

Matutina: 3472

Vespertina: 8032

Nocturna: 2242

Resultados Santa Fe

La Previa: 0825

La Primera: 6053

Matutina: 8491

Vespertina: 9249

Nocturna: 4108

Resultados Entre Ríos

La Previa: 7351

La Primera: 9454

Matutina: 7033

Vespertina: 3326

Nocturna: 0652

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: