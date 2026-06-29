La última participación de Ernestina Pais como conductora en Net TV, el canal de Perfil

La recordada Ernestina Pais, quien perdió la vida el sábado 27 a los 54 años en un accidente de tren, fue parte del equipo periodístico de Perfil en 2021, cuando condujo el ciclo de especiales periodísticos Corea del Centro: intelectuales por el mundo. El programa reunía entrevistas a cuatro pensadores de diversas especialidades, residentes en distintas ciudades del planeta, que analizaban la realidad con foco en la Argentina.

Todo el ambiente artístico y periodístico despidió con congoja a Pais, quien tenía una larguísima trayectoria en medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos. Perfil y Net TV no son la excepción.

Pais condujo la tercera temporada de Corea del Centro, que se emitió los domingos a las 21, entre el 5 de septiembre y el 29 de noviembre. Fueron en total once programas, por los que pasaron 44 intelectuales destacados a los que Pais presentaba con su característica sonrisa.

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Aquí puede verse cómo daba inicio a la última emisión, el 28 de noviembre de 2021.

Y aquí, su despedida del ciclo:

Todos los envíos de Corea del Centro conducidos por Ernestina Pais, con sus enlaces

De la primera emisión, el 5 de septiembre, participaron los intelectuales Ernesto Semán, Carlos Scolari, Carlos Zarazaga, y Samuel Cabanchik. Mirá el primer programa completo

El segundo programa, el 19 de septiembre, tuvo como invitados a Juan José Sebreli, Marco Enríquez-Ominami, Rafael Di Tella y Pablo Stefanoni. Mirá el segundo programa completo

El 26 de septiembre se emitió el tercer envío, con los profesores María Esperanza Casullo, Andrés Malamud, Leonardo Leiderman y Mario Riorda. Mirá el tercer programa completo

Del cuarto programa, el 3 de octubre, participaron Pablo Alabarces, Marina Dal Poggetto, Gianfranco Pasquino y Silvio Waisbord. Mirá el cuarto programa completo

Marcos Aguinis, Alberto Buela Lamas, Diana Maffía y Rodolfo Terragno fueron los invitados de la quinta emisión, el 10 de octubre. Mirá el quinto programa completo

En el sexto programa, transmitido el 17 de octubre, disertaron Beatriz Sarlo, Andrés Malamud, Luis Chiozza y Loris Zanatta. Mirá el sexto programa completo

El 24 de octubre participaron en el séptimo envío Rafael Bielsa, Gabriel Di Meglio, Alejandro Grimson y Elizabeth Jelin. Mirá el séptimo programa completo

La octava emisión, del 31 de octubre, tuvo como protagonistas a José Emilio Burucúa, Julián Cárdenas, Daniel Kerner y Maristella Svampa. Mirá el octavo programa completo.

El 7 de noviembre tuvo lugar el noveno programa del ciclo, con José Octavio Bordón desde Buenos Aires; desde Madrid, Susana Malcorra; en Barcelona, Carlos Scolari y desde Dallas, Carlos Zarazaga. Mirá el noveno programa completo

En el décimo envío, el 21 de noviembre, Pais presentó a Sebastián Mazzuca (desde Baltimore), Diana Mondino (desde Buenos Aires), María Victoria Murillo (desde Washignton) y Ernesto Semán (en Bergen, Noruega). Mirá el décimo programa completo

Por último, el 28 de noviembre Ernestina Pais se despidió de la pantalla de Net TV con el programa que cerró el ciclo, junto a Jorge Alemán, María Esperanza Casullo, Leonardo Leiderman y Silvio Maresca. Mirá el undécimo programa completo

MB/fl