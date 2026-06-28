En cada Mundial, Maradona y Messi, son las fotos más búscadas

“En Argentina, Messi y Maradona conviven como dos capítulos del mismo libro sagrado”, dice a PERFIL Fernando de Dios Editorial, director de operaciones en Getty Images, agencia de imágenes que en cada Mundial de Fútbol, tiene su propia competencia sobre qué jugadores son los más buscados por medios y empresas de publicidad. “En el resto de América Latina, hay mucho amor por Maradona como símbolo político y como personalidad latinoamericana. Y en Europa o Asia, Messi tiene una presencia más contemporánea, ligada al fútbol moderno y las nuevas generaciones. Uno no desplaza al otro, son dos íconos imprescindibles de la historia del fútbol mundial”.Igualmente, en los últimos cinco años, de las veinte fotos de Munidales más pedidas a nivel global, siete tienen como protagonistas a Maradona. “Igual no hay rivalidad, vemos como la magia de ambos y sus historias se conecta en una misma línea del tiempo. Hay una continuidad visual muy poderosa: el número 10, los besos a la copa, esa destreza casi imposible en la cancha; dependiendo del país, la conversación cambia”, explica Fernando de Dios.

—¿Qué es lo más buscado?

—Creo que las imágenes que juntan la emoción de uno con la tristeza de otros son el mejor reflejo de la emoción del fútbol y estas fotos logran armar casi siempre el resumen perfecto de un partido,uno gana y el otro pierde, especialmente en un Mundial donde un gol puede ser el fin del mundo para un equipo. Después están las icónicas de grandes momentos, que van a quedar para siempre por el valor de sus protagonistas o de momentos polémicos: la mano de Dios, o el cabezazo de Zidane a Materazzi (Mundial 2006).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—¿Esto pasa aún hoy?

—Hoy la demanda de fotos es mucho mayor y variada por la multiplicidad de historias que conviven en un partido.

—¿Qué es para ustedes un Mundial?

—Ante todo no es solamente lo que pasa adentro de la cancha sino en las tribunas, o en sitios que están a miles de kilómetros de los estadios. Entonces, siempre hay historias para contar. Particularmente el fútbol es parte de una cultura globalizada y puede generar tantas emociones similares en lugares tan distantes geográficamente.

(*) Las cinco imágenes que ilustran este artículo son de uso exclusivo; no podrán reutilizarse.