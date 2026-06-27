Con sus siete Picasso, dos Modigliani y otras 39 obras, Joe Lewis ganó US$ 405 millones

En las últimas setenta y dos horas, Joe Lewis apareció en los medios –sobre todo británicos– en artículos donde su nombre está ligado a sumas millonarias. Y esta vez, no de fianzas que debió a pagar a la Justicia por delitos financieros.

Por un lado, el empresario que en Argentina es más conocido como “el dueño de Lago Escondido” reunió unos 130 millones de dólares para el Tottenham Hotspur, su club de fútbol que, por caso, tuvo al argentino Mauricio Pochettino como director técnico; hoy DT de la selección de Estados Unidos.

Y fuera de las páginas deportivas, Joe Lewis fue noticia porque en dos subastas de arte consecutivas, consiguió unos 405

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millones de dólares. En los recientes 24 y 25 de junio, en la sede londinense de la casa de remates Sotheby’s, cuarenta y ocho obras de la colección que armaron

Lewis y su hija Vivianne se subastaron y, salvo una de Edgar Degas, se vendieron todas. Algunas de ellas incluso lograron precios muy por arriba del precio base estipulado por la mencionada empresa.

Récords. Dos obras de Amedeo Modigliani fueron de las más disputadas. Por un lado, Nu assis au collier (Desnudo sentado con collar), que se remató en 63,9 millones de dólares. Según Sothey’s, ese es el precio más alto logrado por una obra de dicho artista, vendida en una subasta en Europa. La otra obra fue Homme à la pipe (Hombre con pipa), vendida en 30,7 millones de dólares.

Por su parte, Bildnis Gertrud Loew, de Gustav Klimt, se ubicó como la segunda mejor paga de la subasta: un coleccionista privado de Asia la disputó con otros seis interesados y paso 47,9 millones de dólares. Y la única escultura que salió a remate fue una de las famosas bailarinas de Edgar Degas, que se vendió en 33,1 millones de dólares.

Freud y Picasso. Otra de las que sorprendieron por la cifra lograda, 38,8 millones de dólares, fue Sleeping by the Lion Carpet, del británico Lucian Freud. En este cuadro el nieto de Sigmund Freud retrató desnuda a su modelo y musa Sue Tilley, y Lewis lo había comprado para su colección en 1996. De este artista de la escuela de Londres, el “dueño de Lago Escondido” había vendido otros dos cuadros en marzo de este año, Chica rubia en la cama y Un pintor joven; por ambos recibió entonces 18,7 millones de dólares.

Siete fueron los cuadros de Pablo Picasso que el empresario puso en venta.Algunos con una historia adicional que los hace más interesantes, como el Retrato de Dora Maar, musa y amante del pintor malagueño. Ese cuadro se vendió en 1,7 millones de dólares. En total, los siete cuadros sumaron algo más de 60 millones de dólares, siendo Busto de mujer el mejor pagado: unos 31,4 millones.

Rivalidad de elite. Sotheby’s y Christie’s son las dos casas de subasta más conocidas a nivel global. Y ambas mueven mucho dinero, y tienen clientes internacionales poderosos y la mayoría de accionar discreto cuando se trata, sobre todo, de la compra de arte de grandes firmas.

La subasta de Joe Lewis superó la expectativa inicial que estimó unos 270 millones dólares la cifra final; pero el resultado fue superior: 405 millones.

Igualmente, el récord de venta en subasta de una sola colección privada en Europa lo conserva Christie’s. En 2009 la colección de arte del diseñador Yves Saint Laurent –por entonces ya fallecido– y su pareja, el empresario Pierre Bergé, recaudó 425,7 millones de dólares.