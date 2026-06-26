Crecen los rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

Las versiones sobre la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a ocupar los principales titulares del espectáculo internacional. En las últimas horas, distintos medios estadounidenses sostuvieron que la pareja podría contraer matrimonio la próxima semana en el emblemático Madison Square Garden, en pleno corazón de Nueva York, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó oficialmente la noticia.

Lo que durante semanas fue considerado apenas un rumor comenzó a ganar credibilidad tras la publicación de nuevas informaciones que apuntan a una compleja organización logística alrededor del histórico estadio. Diversas fuentes consultadas por la prensa estadounidense coinciden en que existe un operativo especial previsto entre el 2 y el 4 de julio, fechas que coinciden con las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Taylor Swift revolucionó la premiere mundial de Toy Story 5 con una sorpresiva actuación en vivo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según publicó The New York Times, la cantante habría reservado el recinto para dos eventos diferentes: uno de carácter íntimo, previsto para el 2 de julio con alrededor de un centenar de invitados, y otro mucho más multitudinario al día siguiente, con aproximadamente mil asistentes. Aunque el diario cita fuentes conocedoras de la organización, la información no fue confirmada por representantes de la artista ni por el entorno del jugador de la NFL.

Otro de los elementos que alimenta la especulación son los permisos municipales solicitados para cerrar varias calles que rodean el Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio. La documentación también contempla la instalación de una gran estructura o carpa para recibir a cientos de invitados, un despliegue poco habitual que rápidamente despertó la atención de los seguidores de la pareja.

Taylor Swift y Travis Kelce planean su boda en Nueva York para 2026

El recinto elegido no deja de llamar la atención. Habitualmente asociado a grandes eventos deportivos, conciertos internacionales y espectáculos masivos, el Madison Square Garden también dispone de espacios privados preparados para celebraciones exclusivas. Su infraestructura, el acceso subterráneo y las estrictas medidas de seguridad convierten al lugar en una opción capaz de ofrecer privacidad incluso para una de las figuras más famosas del planeta.

Los rumores también crecieron después de que trascendiera que varios jugadores de los Kansas City Chiefs, equipo donde milita Travis Kelce, habrían reservado habitaciones en hoteles cercanos para esas mismas fechas. Aunque este dato tampoco constituye una confirmación oficial, fue interpretado por muchos como otro indicio de que un importante evento privado podría realizarse en la ciudad.

La historia de amor entre la estrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs comenzó en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del mundo. Desde entonces, ambos protagonizaron numerosas apariciones públicas, acompañándose mutuamente tanto en conciertos como en partidos de la NFL, lo que consolidó una imagen de pareja seguida por millones de personas.

El compromiso fue anunciado en agosto del año pasado y desde ese momento comenzaron las especulaciones sobre cuándo y dónde tendría lugar la boda. A diferencia de otras celebridades, Swift y Kelce optaron por mantener un perfil extremadamente reservado respecto de los preparativos, evitando declaraciones públicas sobre el tema.

Especialistas en la cobertura del espectáculo señalan que la discreción forma parte de la estrategia habitual de la cantante. A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha sorprendido en numerosas ocasiones al revelar proyectos musicales o decisiones personales únicamente cuando ella misma lo considera oportuno, lo que explica que muchos fanáticos mantengan cautela frente a los rumores.

Precisamente por ese historial, algunos seguidores sostienen que toda la información difundida podría incluso formar parte de una maniobra destinada a proteger la verdadera ubicación del casamiento. La posibilidad de que el Madison Square Garden sea únicamente el escenario de una celebración posterior, mientras la ceremonia se realice en otro sitio, también circula entre medios especializados, aunque tampoco existen pruebas que lo confirmen.

Mientras tanto, Nueva York ya se prepara para un fin de semana especialmente intenso. A las tradicionales celebraciones del 4 de julio se suman distintos eventos deportivos y culturales previstos para esos días, por lo que un eventual casamiento de una de las artistas más influyentes del mundo representaría un enorme desafío logístico para la ciudad.