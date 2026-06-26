Aldo Abram: "Hoy tenemos un Banco Central que patrimonialmente es solvente"

La consolidación del Banco Central y el aumento de las reservas internacionales son, para Aldo Abram, dos de los principales logros de la política económica actual. El economista sostuvo que "desde que asumió este gobierno, cuando encontró un Banco Central que estaba ya al borde de quebrar y llevarnos a una hiperinflación, hasta ahora el gobierno ha hecho un gran trabajo". En ese sentido, remarcó que "hoy tenemos un Banco Central que patrimonialmente es solvente", a diferencia de la situación que, según indicó, existía al inicio de la gestión.

Abram explicó que el incremento de las reservas responde, en gran medida, a una mayor confianza de los ahorristas. "La gente cada vez confía más en este camino a la normalidad y se anima a hacer algo que antes ni se le ocurría, que es poner sus dólares en los bancos", afirmó. Sin embargo, aclaró que buena parte de esas divisas luego son transferidas al Tesoro para afrontar vencimientos de deuda externa, por lo que consideró conveniente aprovechar una eventual mejora en las condiciones financieras internacionales para refinanciar esos compromisos.

Deuda externa y el impacto del tipo de cambio

Respecto del próximo vencimiento de deuda por alrededor de US$4.400 millones, Abram señaló que el Gobierno debería comenzar a buscar financiamiento en los mercados internacionales. "Tendría que tratar de empezar a tomar lo que sea de a poco en el exterior", sostuvo, aunque reconoció que las tasas de interés todavía superan el 8%, lo que limita esa posibilidad.

Sobre la reciente suba del dólar, el economista explicó que existen factores internacionales y locales. "Cuando hablamos del tipo de cambio no solamente estamos hablando del valor del peso, también estamos hablando del valor del dólar", indicó, al atribuir parte del movimiento a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Además, consideró que otra parte del incremento respondió a una depreciación del peso, aunque estimó que el Gobierno intentará corregir esa situación absorbiendo liquidez en el corto plazo.

Inflación y estabilidad del peso

Para Abram, el objetivo prioritario debe seguir siendo consolidar la baja de la inflación. "El objetivo tiene que ser mantener un peso estable", aseguró, al advertir que nuevas depreciaciones podrían trasladarse a los precios y retrasar el proceso de desinflación.

En esa línea, afirmó que "lo ideal sería no agregar depreciación hoy que se transforme en inflación futura", ya que una desaceleración más rápida de la inflación tendría un fuerte impacto social. "Creo que es lo que mejor le viene a la sociedad", concluyó, al remarcar que la pérdida del poder adquisitivo afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y que reducir la inflación contribuye a disminuir los niveles de pobreza.