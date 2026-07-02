jueves 02 de julio de 2026
ECONOMIA
Debate económico

Ex presidentes del Banco Central criticaron la reforma de la Carta Orgánica que impulsa Javier Milei: “El FMI lo está pidiendo”

Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont cuestionaron el proyecto del Gobierno y advirtieron sobre sus posibles efectos en la economía, la inflación y el nivel de actividad.

Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont 02072026
Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont criticaron la reforma que impulsa el Gobierno sobre la Carta Orgánica. | NA
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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada por el presidente Javier Milei abrió una nueva polémica en el plano económico. Dos ex titulares de la entidad, Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont, salieron a cuestionar la iniciativa y apuntaron contra su posible relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ambos economistas coincidieron en que los cambios propuestos se enmarcan en pedidos del organismo internacional durante la última revisión del programa con Argentina, que incluyó un desembolso de US$ 1.000 millones. En ese contexto, advirtieron sobre los riesgos de la reforma para el funcionamiento del Banco Central.

Críticas de Marcó del Pont

La ex presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo que la baja de la inflación responde a factores como la recesión, la caída del salario y la política cambiaria, entre otros elementos. Además, cuestionó el enfoque del Gobierno sobre la política monetaria.

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En declaraciones radiales, afirmó que el combate contra la inflación no puede resolverse solo con herramientas del Banco Central. También señaló que el FMI viene impulsando desde hace tiempo este tipo de cambios institucionales en la Argentina.

Advertencias de Miguel Pesce

Por su parte, Miguel Pesce, ex titular del BCRA, advirtió que una reforma que combine autonomía con un único objetivo podría tener efectos negativos en la economía. Según explicó, ese esquema podría derivar en un fuerte ajuste de la actividad.

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El economista recordó experiencias previas en la Argentina vinculadas a reformas similares, como durante la convertibilidad. En ese sentido, mencionó la crisis de 2001 y la recesión que se extendió durante varios años, con niveles elevados de desempleo.

Qué plantea el Gobierno

Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei señaló que la modificación busca limitar la emisión monetaria. Según explicó, la normativa actual permitiría la creación de dinero “por cualquier motivo”, algo que el Gobierno busca restringir con la reforma.

El proyecto aún no fue presentado en detalle, pero forma parte de la agenda económica del Ejecutivo, que apunta a reformular el rol del Banco Central y su política monetaria.

LB

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