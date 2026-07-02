El empleo en Estados Unidos se desacelera con fuerza y crece la cautela sobre el mercado laboral

La contratación en Estados Unidos se ralentizó drásticamente en junio, incluso cuando la tasa de desempleo disminuyó, lo que frenó parte del incipiente impulso en la creación de empleo este año.

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Las nóminas no agrícolas aumentaron en 57.000 puestos el mes pasado, tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves.

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La tasa de desempleo bajó al 4,2% a medida que la participación en la fuerza laboral se desplomó.

El informe sugiere que el mercado laboral aún enfrenta desafíos pese a las señales de fortaleza observadas en los últimos meses. Si bien el gasto de los consumidores ha mostrado resiliencia frente al impacto del conflicto entre Irán e Israel sobre la energía, los estadounidenses siguen siendo pesimistas por los elevados precios y porque los salarios no mantienen el ritmo de la inflación, lo que también podría llevar a los empleadores a actuar con cautela al contratar.

La desaceleración de la contratación estuvo encabezada por la mayor caída del empleo en los sectores de ocio y hotelería desde 2020. Los sectores de comercio minorista e información también perdieron puestos de trabajo, mientras que salud y asistencia social mantuvieron un sólido ritmo de contratación.

Los futuros del S&P 500 subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar retrocedieron.