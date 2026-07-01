El juez federal en Washington ordenó al Departamento de Defensa de Estados Unidos suspender de forma temporal la exigencia que obligaba a los periodistas de The New York Times a trabajar acompañados por un escolta oficial dentro del Pentágono, en un nuevo revés para las políticas de control de prensa impulsadas por el presidente Donald Trump.

Se trata de una decisión adoptada por el juez de distrito en Washington, Paul L. Friedman, quien consideró que la medida podría violar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de prensa. En su fallo preliminar, emitido el martes, el magistrado bloqueó el requisito mientras continúa el litigio iniciado por el diario.

Aunque la orden judicial no aclara si la suspensión alcanza también a otros medios, el caso fue impulsado directamente por The New York Times, que cuestiona las limitaciones impuestas por el Departamento de Defensa.

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Aunque el fallo favorece a los periodistas del Times, todavía existe un proceso de apelación en curso

El periódico demandó al Pentágono en mayo por segunda vez en pocos meses, en un contexto de creciente tensión entre el gobierno republicano y los principales medios de comunicación en Estados Unidos.

Según el portavoz Charlie Stadtlander, se sostuvo que el fallo “reafirma los derechos de la prensa amparados por la Primera Enmienda para cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público conozca lo que hace el ejército”, y calificó la política como una medida “implementada apresuradamente” y contraria a la Constitución.

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Una batalla que lleva meses

La política de escolta había sido impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y comenzó a aplicarse en marzo, luego de una primera resolución del mismo juez Friedman que ya había anulado restricciones anteriores.

Aunque el reciente fallo vuelve a favorecer al periódico y suspende temporalmente esa política, el litigio aún no está cerrado, ya que el Gobierno mantiene un proceso de apelación en curso.

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Mientras tanto, gran parte de la prensa estadounidense continúa cubriendo la actividad militar desde fuera del Pentágono en rechazo a las restricciones impuestas por Hegseth, mientras un nuevo grupo de periodistas autorizado por la administración ocupa actualmente los espacios destinados a la cobertura dentro de la sede del Departamento de Defensa.

MV/MSS