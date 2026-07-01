En los festejos del 4 de julio, Milei se sintió como en casa en la embajada de Estados Unidos

La recepción por los 250 años de la independencia de Estados Unidos tuvo más aire de acto proselitista que de celebración diplomática. Al ritmo de YMCA, la cortina de los mítines trumpistas, la sede estadounidense en Buenos Aires reunió a funcionarios del gobierno, dirigentes (peronistas excluidos), empresarios, un imitador de Elvis Presley más un invitado que sirvió de co-host: Javier Milei.

El Presidente llegó pasadas las 19:30 a la residencia temporal de Peter Lamelas, el empresario farmacéutico y actual embajador con línea directa con Donald Trump. Custodiado por Karina Milei (especialmente atenta a los periodistas), abrió paso entre los asistentes en el salón principal, se sacó selfies y repartió abrazos, mientras que algunos invitados, incluidos la diputada Juliana Santillán, esperaban afuera del edificio el visto bueno de las fuerzas de seguridad para ingresar. Desde temprano lo esperaban algunos rostros conocidos de Las Fuerzas del Cielo, custodios de la imagen del presidente libertario golpeada por los escándalos de presunta corrupción de sus colaboradores más cercanos; pero también de la de su jefe más directo, Santiago Caputo. El asesor presidencial, en tanto, fue una de las figuras más convocadas en los poblados pasillos del Palacio Bosch.

Milei es el primer presidente argentino en celebrar la Independencia de Estados Unidos en la embajada norteamericana

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Si bien ya resulta una obviedad resaltar el nivel de alineamiento de la política exterior con Washington, no lo es el contexto en el que el Presidente eligió para asistir a uno de los eventos diplomáticos más convocantes del año. Con motivo de los 250 años del famoso slogan “No taxation without representation” (Ningún impuesto sin representación política), el hito fundacional que selló la ruptura con Londres en 1776, Milei se convirtió en el primer presidente argentino en asistir a una celebración de este estilo. Un símbolo que ni en la dictadura ni durante las relaciones carnales del menemismo había ocurrido. Y que también formó parte de la conversación en el evento, ante la mirada sorprendida de miembros del mundo diplomático según constató PERFIL.

Milei subió al escenario y evitó dar un discurso mientras, sonriente, escuchaba a Peter Lamelas, que en un momento comparó el "coraje" del libertario con el que tuvo su familia al exiliarse de Cuba. La presencia de Milei coincidió con el faltazo a la cumbre de presidentes del Mercosur en Asuncion. Ni su aliado Santiago Peña (Paraguay) incentivo al presidente a viajar a la cita regional más importante del año donde se cruzaría con Lula da Silva, un día después de haber recibido al senador Flavio Bolsonaro en Buenos Aires. La cumbre -clave para afinar la letra chica del acuerdo con la UE- terminaba 3 horas antes que la jura de Diego Santilli. Xasa rosada alegó “temas de agenda” y finalmente el presidente decidió no viajar las 2 horas en avión que separan ambas capitales.

Milei y Peter Lamelas en el Palacio Bosch. Fotos: Pablo Cuarterolo.

Cómo vivió Milei el festejo de la independencia de Estados Unidos

Después de la jura en Casa Rosada, Milei y varios gobernadores se dirigieron al emblemático edificio ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Kennedy. Antes, el anfitrión de la noche ya había anticipado el tono del encuentro que volvió a mostrar la alianza entre los gobiernos.

"Él habló ayer; hoy va a escucharme", dijo Lamelas entre risas al ser consultado sobre la posibilidad de que Milei hablara ante el público. A diferencia de Trump, que apareció en un video grabado, el Presidente no habló sino que se mostró como un invitado más. Distendido, se sacó sus típicas fotos con los pulgares arriba y habló con varias de las personas que se le acercaban, dejando que la puesta en escena hablara por sí sola.

Al ingresar al salón principal, Milei posó junto a dos obras ubicadas para recibir a los invitados: una con su rostro y otra con el del presidente estadounidense Donald Trump, en un gesto hacia el alineamiento total que marcó el gobierno libertario con Washington. Durante todo el recorrido estuvo acompañado por su hermana Karina, que siguió de cerca cada movimiento y evitó que los periodistas se acercaran demasiado.

Los cuadros en la recepción del evento en el Palacio Bosch.

El Presidente había llegado al Palacio Bosch directamente desde la Casa Rosada, donde poco antes había oficializado a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, que dejó otra de los momentos políticos más comentados de la noche: el triple abrazo entre Santilli, Milei y Adorni. Un episodio del que más de un dirigente del PRO presente en la recepción prefirió despegarse. El propio Santilli llegó minutos más tarde acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y, según constató PERFIL, evitó profundizar sobre aquel momento incómodo.

El canciller Pablo Quirno, el ministro de Salud Mario Lugones y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también respaldaron al binomio Milei en un momento delicado por la forzada salida del gabinete de quien supo ser el colaborador más cercano de El Jefe.

La noche terminó de adquirir un tono trumpista cuando una banda comenzó a interpretar YMCA, la canción con la que el magnate republicano suele cerrar sus actos políticos en Estados Unidos con su típico baile. Poco después fue el turno de Fátima Flórez, quien interpretó New York, New York caracterizada como Liza Minnelli. Milei, entretenido, aplaudió el show de su exnovia hasta el final, siempre custodiado por Karina, en una de las imágenes más replicadas en redes.

El viaje de Milei, un PRO fortalecido y otros temas que sobrevolaron la agenda

La ceremonia cristalizó el lugar central que ocupa Estados Unidos dentro de la política exterior libertaria, que todavía no confirma si el Presidente viajará al masivo festejo que planea Trump para 4 de julio en la Explanada Nacional de Washington DC.

de la llegada del Presidente, la escena política ya estaba en marcha. En uno de los salones de la residencia del embajador estadounidense conversaban integrantes de Las Fuerzas del Cielo que en los últimos meses dejó trascender diferencias con algunas decisiones del armado que conduce Karina Milei. Agustín Romo, Nahuel Sotelo y Nicolás Promanzio eran algunos de los referentes del santicaputismo presentes en el evento. La llegada de Patricia Bullrich cambió el eje de la conversación: saludó con un abrazo a Caputo, en una foto que exhibió el peso político del principal estratega presidencial, pero también el de la exministra de Seguridad, que hoy integra las filas de LLA.

Fotogalería: todas las personalidades presentes en el festejo por el Día de la Independencia celebrado en la embajada de Estados Unidos

Poco después comenzaron a llegar varios de los dirigentes que habían participado de la jura de Santilli. Además de Menem, también asistieron Jorge Macri, Clara Muzzio, dos dirigentes que recientemente endurecieron sus discursos al estilo libertario, gobernadores y funcionarios nacionales. También legisladores del PRO, incluido el jefe de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo, y la senadora Carolina Losada, envalentonados por el predominio amarillo en el gabinete. "¿Cómo no van a estar contentos si nos pusieron un jefe de gabinete?", reconoció un referente libertario presente en el evento.

Entre los invitados estuvieron varios embajadores, incluido el de Israel, Eyal Sela, que ultima detalles para concretar su misión diplomática; su par de Turquía, Ömür Budak; el de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y e japonés Hoshino Yoshitakay, entre otros. También participaron el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal Carlos Stornelli, empresarios como Mario Montoto de la cámara argentino-israelí o Juan Neuss (ligado a la concesión de la Hidrovía), mientras que Sturzenegger estuvo conversando con empresarios e inversores.

Elecciones en Colombia y el mapa político regional

En otro sector de la residencia, la conversación giraba alrededor de la política regional. Desde el terremoto en Venezuela a las recientes elecciones, el triunfo del "bukele colombiano", Abelardo de la Espriella, despertó especial interés entre diplomáticos latinoamericanos. "Argentina y Colombia se están pareciendo mucho", resumió ante PERFIL una fuente cercana al presidente Gustavo Petro, en referencia al triunfo del abogado mediático. En esa línea, destacó que si bien es un outsider, prevé un posterior acercamiento al uribismo. "Es un poco lo que pasó acá con el nuevo jefe de Gabinete, que hasta hace poco era 'la casta' para Milei", agregó, trazando un paralelo entre ambos procesos políticos.

La relación con China también se deslizó en los pasillos, especialmente por el ruido que todavía generan las declaraciones de Peter Lamelas ante el Congreso estadounidense, cuando advirtió que seguiría de cerca los acuerdos que las provincias argentinas mantienen con Beijing.

La recepción también dejó espacio para las especulaciones sobre la agenda internacional del Presidente. Según pudo reconstruir PERFIL, el viaje que Milei analizaba realizar a Washington en el marco de los festejos por la independencia estadounidense finalmente no se concretará "por cuestiones de agenda". El cronograma del tradicional encuentro de empresarios en Sun Valley terminó alterando la agenda prevista y, al menos por ahora, tampoco está prevista una nueva puesta en escena junto a Trump en la Casa Blanca.

Otra ausencia resultó igual de elocuente que las presencias. A diferencia de recepciones anteriores, prácticamente no hubo dirigentes del peronismo ni representantes de otros espacios opositores. Según reconstruyó este medio, no recibieron invitaciones para participar del evento, que terminó reuniendo mayoritariamente a funcionarios nacionales, referentes libertarios, dirigentes del PRO, empresarios y embajadores de países con fuerte sintonía con la actual política exterior argentina.

Trump envió un mensaje a Argentina.

Los 250 años de independencia

Mientras fumaba un habano y de fondo sonaba música latina (un guiño a sus raíces cubanas), Lamelas reforzó esa idea durante su discurso. "Celebramos 250 años desde que un pueblo decidió que la libertad no era un sueño lejano, sino un derecho dado por Dios. Vamos hacia adelante con la convicción de que el mejor capítulo todavía está por escribirse y es ahora el momento de construir una relación más fuerte y más profunda entre los Estados Unidos y la Argentina", sostuvo.

Después apeló nuevamente a su propia historia familiar para explicar el significado que tenía para él encabezar la celebración en Buenos Aires. "Mi papá se fue porque no quería que sus hijos vivan en el comunismo y nos dio la oportunidad de construir una vida y una empresa. Crecimos en un país libre. Soy un niño que salió de Cuba buscando la libertad y está hoy de pie en el Palacio Bosch. Es el sueño americano", sostuvo. Antes de dar paso al espectáculo, miró hacia el Presidente argentino y concluyó: "Gracias por creer en la amistad que tenemos entre nuestros países. Gracias por ser mi amigo y el del presidente Trump. Es ahora el momento de celebrar".

CD/fl