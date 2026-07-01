Javier Milei no viajará a Washington por las celebraciones del 4 de julio

El presidente Javier Milei no asistirá a los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos organizados por Donald Trump. Desde el entorno oficial aclararon que la visita nunca formó parte de la agenda confirmada, desestimando los rumores previos. Asimismo, desde la Casa Rosada enfatizaron que esta ausencia no altera la estrecha relación con Washington ni el alineamiento con la gestión de Trump, la cual sigue siendo una prioridad. De hecho, adelantaron que buscarán coordinar un nuevo encuentro bilateral más adelante en el año.

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