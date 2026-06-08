El peligroso llamado a las armas de Pete Hegseth en Asia

BANGKOK—En el reciente Diálogo de Shangri-La en Singapur, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, presionó a los aliados asiáticos de Estados Unidos para que gasten el 3,5% de su PBI en defensa, alimentando la ansiedad en toda la región y más allá. Su intimidante llamado a las armas bien podría provocar un fortalecimiento de la defensa regional a una escala no vista desde el fin de la Guerra Fría.

Tal resultado, en realidad, servirá de poco para reforzar la seguridad regional o abordar las preocupaciones de defensa de los Estados Unidos. Por un lado, es muy posible que China responda de la misma manera, ofreciendo así beneficios limitados o nulos por el aumento del gasto.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el bloque de 11 miembros al sur de China y al este de la India, ha sido una región mayoritariamente pacífica desde la breve Guerra Sino-Vietnamita de 1979. A pesar de las deficiencias y divisiones internas de la ASEAN —el grupo incluye democracias como Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur, autocracias como Camboya, Laos y Vietnam, y juntas militares como Myanmar—, ha sido durante mucho tiempo la única entidad con credibilidad para supervisar la seguridad regional.

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Para alejar a las grandes potencias como China, Estados Unidos, India y Japón de la confrontación y el conflicto en el Indo-Pacífico, la ASEAN ha actuado como amortiguador, puente y mediador, priorizando el diálogo y la diplomacia por sobre el músculo militar. Como dijo una vez Winston Churchill, "es mejor el diálogo cara a cara que la guerra".

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Pero en Singapur, Hegseth reprendió a los líderes de la región por este enfoque, diciendo: “No necesitamos más conferencias. Necesitamos más poder de combate… menos Shangri-La, más barcos, más submarinos”.

De lo que Hegseth no se da cuenta es de que su llamado a un fortalecimiento militar panasiático corre el riesgo de caer en una carrera armamentista. Esta es una perspectiva peligrosa para una región plagada de enemistades históricas y reclamos territoriales superpuestos, particularmente a medida que aumentan las tensiones entre EE. UU. y China, y mientras India y Japón toman medidas para fortalecer sus fuerzas armadas. De hecho, el hecho de que ahora existan debates abiertos en Japón y Corea del Sur sobre la conveniencia de adquirir armas nucleares es la evidencia más clara de lo peligrosa que podría llegar a ser una carrera armamentista en Asia.

También existen riesgos económicos. Dado que el sudeste asiático gasta, en promedio, menos del 2% del PBI en defensa, el objetivo del 3,5% de Hegseth requeriría que Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia más que dupliquen su gasto militar anual actual. Otros, como Singapur y Vietnam, enfrentan brechas menores pero aún considerables. Myanmar es el único Estado miembro de la ASEAN que ya supera el objetivo, con un 6,8%, pero su arsenal está dirigido contra su propio pueblo, que ha librado una feroz guerra civil contra la junta desde que esta derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

De manera preocupante, las fuerzas armadas han desempeñado históricamente un papel desmesurado en la política del sudeste asiático: el ejército tailandés, por ejemplo, ha protagonizado 22 intentos de golpe de Estado, 13 de ellos exitosos, durante el último siglo. En varios países, unos presupuestos de defensa más elevados bien podrían alentar a un cuerpo de oficiales que acepta de mala gana la democracia y el gobierno civil.

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Las implicaciones para el crecimiento de acceder a la demanda de Hegseth también podrían ser de gran alcance. Tras el fin de la Guerra Fría, el sudeste asiático ha cambiado su enfoque de la defensa al comercio y la inversión, gracias a una mayor integración económica a través de la ASEAN. La región se convirtió en una potencia manufacturera, lo que resultó en un rápido desarrollo económico que ha contribuido significativamente al crecimiento global.

Pero el sudeste asiático se ha visto sometido a tensiones en los últimos años, ya que su modelo de crecimiento liderado por las exportaciones enfrenta vientos en contra por el proteccionismo de los EE. UU. y el shock energético causado por la guerra del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán. Reasignar recursos de sectores críticos como la salud y la educación hacia la compra de armas y la construcción de una base industrial de defensa colocaría a estas economías en una posición aún más precaria.

Quizás lo más importante es que la inestabilidad interna podría aumentar si los Estados miembros de la ASEAN se ven obligados a recortar las redes de seguridad social y los servicios de bienestar para pagar equipos militares y proyectos de seguridad. Tal agitación interna podría encender disputas regionales —Tailandia y Camboya se enfrentaron por su frontera el año pasado— a medida que los gobiernos adopten el nacionalismo populista para desviar la atención del empeoramiento de las condiciones económicas.

Las consecuencias de un menor crecimiento económico, un mayor gasto en defensa y las necesidades sociales insatisfechas probablemente debilitarían la unidad regional. Si la ASEAN comenzara a fragmentarse aún más como resultado, algunos de sus países miembros podrían llegar a creer que sus intereses residen en gravitar hacia la órbita geoestratégica de China, precisamente lo contrario de la intención de Hegseth.

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Por supuesto, el sudeste asiático no debería "aprovecharse" del paraguas protector de Estados Unidos, una acusación que Hegseth también ha lanzado contra Europa. Pero las grandes potencias deberían (y a menudo lo hacen) permitir cierto grado de aprovechamiento, porque prefieren que los países más pequeños acepten su liderazgo sin cuestionamientos.

Además, Estados Unidos debería apreciar la eficacia con la que los países del sudeste asiático han utilizado la diplomacia y la cooperación en materia económica y de seguridad para contrarrestar las amenazas regionales. Esto es parte integrante de su estrategia de defensa, y ha significado interactuar con China e incluirla en organismos como la Asociación Económica Integral Regional y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN-Plus (en la que Estados Unidos también participa).

En última instancia, a pesar de todo lo que habla Hegseth sobre "compartir la carga", las cifras indican que su presión se parece más a una intimidación regional. Si Estados Unidos quiere que sus aliados asuman una mayor parte de la carga de seguridad en Asia, entonces cabría esperar que el aumento del gasto en defensa de la región se correlacionara con una reducción del gasto militar de Estados Unidos. Pero el autodenominado “Departamento de Guerra” de Hegseth busca aumentar su presupuesto de 1 billón de dólares a 1,5 billones de dólares en el próximo año fiscal. Si el Congreso aprueba ese enorme aumento del 50%, Estados Unidos gastará más en defensa que las siguientes nueve fuerzas armadas más grandes del mundo combinadas, lo que equivale a aproximadamente el 44% del gasto militar mundial.

La confusa propuesta de Hegseth revela una ignorancia sorprendente de la verdadera amenaza. Si Estados Unidos se enfoca en dominar el hemisferio occidental, como se establece en la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional de la administración Trump, y se retira de sus compromisos de defensa en Asia, los Estados miembros de la ASEAN no podrán competir con China en gasto militar. El desequilibrio resultante no beneficiaría a los intereses de nadie, excepto, por supuesto, a los de China.

Thitinan Pongsudhirak, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Chulalongkorn, es miembro del Instituto de Seguridad e Estudios Internacionales de la misma institución.