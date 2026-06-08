El silencioso shock de deuda que asfixia al Sur Global por la guerra de Irán

N’DJAMENA—Como todo el mundo sabe, la guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo, el gas y los alimentos, creando graves dificultades económicas en todo el mundo, y especialmente en los países en desarrollo. Pero lo que no se entiende tan bien es el efecto de la guerra en los costes de endeudamiento público. En todo el Sur Global, lo que empezó como un shock de precios se ha transformado en un shock de deuda.

Las semillas de la crisis actual se sembraron durante el periodo de bajos tipos de interés de la década de 2010, cuando los países de ingresos bajos y medios-bajos se endeudaron fuertemente en dólares. Muchos invirtieron estos fondos de forma productiva y cosecharon los frutos de un mayor crecimiento económico. Pero tras la pandemia de COVID-19, los tipos de interés mundiales subieron y el dólar estadounidense se fortaleció, haciendo que el endeudamiento fuera más caro.

Para 2023, la deuda externa combinada de los países en desarrollo había alcanzado los 11,4 billones de dólares, lo que representaba el 99% de todos sus ingresos por exportaciones. Los pagos totales de intereses fueron un 26% más altos que solo dos años antes, y una cifra inédita de 54 países —casi la mitad de ellos en África— estaban comprometiendo al menos el 10% de sus presupuestos a los pagos de intereses. El año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) calculó que 3.300 millones de personas vivían en países que gastaban más en el pago de la deuda que en servicios básicos como la sanidad o la educación, y desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar.

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Tras el COVID-19, muchos países se volcaron hacia el endeudamiento en moneda local para mitigar los riesgos del tipo de cambio. Pero ahora se enfrentan a tipos de interés más altos como consecuencia de ello. A finales de marzo, el Fondo Monetario Internacional identificó a nueve países en situación de sobreendeudamiento, con otros 23 en alto riesgo y 28 en riesgo "moderado". Eso no es un asunto menor. El sobreendeudamiento significa que eres incapaz de pagar a tus acreedores, ya sea porque ya estás en impago o porque se te mantiene fuera de él solo con el apoyo del FMI.

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El shock energético desencadenado por la guerra de Irán ha aumentado aún más los costes de endeudamiento, en particular para los países importadores de energía, y esta tendencia puede persistir si continúan las tensiones geopolíticas actuales. Para empeorar las cosas, se han producido cambios estructurales más amplios en el panorama de la deuda global, debido a la composición cambiante de los acreedores y a los próximos picos de reembolso para ciertos tipos de deuda, notablemente la financiación bilateral. Estas tendencias han dejado especialmente vulnerables a los países con grandes necesidades de refinanciación.

¿Qué se puede hacer? En primer lugar, el FMI debería entrar en un modo de respuesta total a la crisis. Reactivar instrumentos como la Ventanilla para Shocks Alimentarios y ampliar el acceso a la financiación de emergencia ayudaría a los países a hacer frente a las presiones inmediatas.

En segundo lugar, los bancos multilaterales de desarrollo deberían aumentar los desembolsos, tal como hicieron durante la pandemia. Actualmente cuentan con importantes beneficios retenidos, y las recientes reformas de sus marcos de adecuación de capital les han otorgado más capacidad prestable.

En tercer lugar, los acreedores bilaterales deberían seguir acelerando los procesos de reestructuración de la deuda. Las recientes mejoras en el Marco Común del G20 han mejorado la coordinación, pero la implementación sigue siendo demasiado lenta en relación con la escala y la urgencia de las necesidades actuales.

En cuarto lugar, estos enfoques para el tratamiento de la deuda deben seguir evolucionando. Se necesitan más esfuerzos para garantizar resultados más rápidos y coordinados entre todos los grupos de acreedores. Aunque los acreedores privados ya forman parte de los procesos de reestructuración, los desafíos de coordinación y los retrasos siguen impidiendo resoluciones oportunas.

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En términos más amplios, ha habido mucho debate internacional sobre cómo mejorar los mecanismos para la deuda soberana. Una idea popular son los "canjes de deuda", en los que un país consigue refinanciación condicionada a la inversión de parte de los fondos en soluciones basadas en la naturaleza, mitigación/adaptación al cambio climático, salud, educación u otros proyectos relacionados con el desarrollo. Otra es la "cláusula de suspensión", que permite a un país suspender los pagos de la deuda tras un fenómeno meteorológico extremo u otro desastre. En un avance prometedor, algunos acreedores privados indican ahora su disposición a incluir tales cláusulas para contingencias más generales si los gobiernos ofrecen una mayor transparencia sobre su situación financiera.

Además, el Banco Mundial y el FMI están en proceso de reformar sus Análisis de Sostenibilidad de la Deuda para tener en cuenta los riesgos de los impactos climáticos y la pérdida de biodiversidad, y los beneficios de mitigarlos (y algunos países también están realizando tales análisis por sí mismos). Bajo los auspicios de la UNCTAD, se ha lanzado una nueva Plataforma de Prestatarios para ayudar a los países deudores a compartir las mejores prácticas y hablar con una voz colectiva más fuerte. Y la reciente Cumbre Africa Forward, copatrocinada por Kenia y Francia, incluyó intensos debates sobre la organización de nuevas iniciativas de deuda. Todo el mundo reconoció que la nueva situación internacional exige nuevas respuestas.

Desafortunadamente, a pesar de todas las promesas de los canjes de deuda, las cláusulas de suspensión y otras innovaciones, es poco probable que tales medidas sean suficientes o se amplíen lo suficientemente rápido como para abordar el shock actual. Hoy en día es raro que un país entre en impago absoluto; en su lugar, la mayoría se ve obligada a recortar la inversión en su desarrollo. Sin embargo, sabemos que un compromiso temprano con los mecanismos de reestructuración puede ayudar a restaurar el espacio fiscal de manera más efectiva que retrasar las acciones o depender de una costosa financiación a corto plazo.

Durante la crisis del COVID-19, la acción internacional coordinada permitió a los países suspender los pagos de la deuda para proteger a sus poblaciones. Ahora se necesita una respuesta igualmente ambiciosa. Una vez más, una crisis global está cargando de manera desproporcionada a países que no la causaron. La comunidad internacional tiene el deber de responder.

Moussa Faki Mahamat, ex primer ministro de Chad y ex presidente de la Comisión de la Unión Africana, es enviado especial del Pacto para la Prosperidad, las Personas y el Planeta.