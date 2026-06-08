El peligroso giro profrancés que fractura a África Occidental

A primera vista, Nigeria y Francia forman una pareja improbable. Nigeria, después de todo, es el “gigante de África”, cuyo vasto potencial se ha visto socavado con demasiada frecuencia por instituciones débiles y una mala gobernanza. Francia, por el contrario, es una antigua potencia imperial aferrada a una postura militar que parece cada vez más anacrónica en un mundo poscolonial.

Sin embargo, ambos países comparten algunas similitudes sorprendentes. Ambos poseen un sentido exagerado de su propia importancia, una politique de grandeur que a menudo privilegia el estilo sobre la sustancia, sostenida por la nostalgia de la gloria pasada. También han cultivado identidades nacionales asociadas con la moda, la buena comida y la joie de vivre. Y ambos deben lidiar con rivales regionales económicamente más poderosos: Sudáfrica y Alemania.

Estos rasgos compartidos ayudan a explicar la relación cada vez más cordial entre Nigeria y Francia. Desde que asumió el cargo en 2023, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha desarrollado una sintonía inusualmente cercana con su homólogo francés, Emmanuel Macron, convirtiendo a París en su destino extranjero más frecuente. En 2021, ambos países establecieron el Consejo Empresarial Francia-Nigeria, que se reunió el mes pasado en la cumbre franco-africana de Nairobi.

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Esta entente marca un drástico cambio respecto a seis décadas de política exterior nigeriana. Desde que obtuvo la independencia, Nigeria ha buscado promover la integración de África Occidental, sobre todo a través de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ayudó a fundar en 1975. Uno de los objetivos centrales del bloque era reducir la dependencia de los vecinos de Nigeria respecto de Francia, cuyas políticas regionales Nigeria había visto durante mucho tiempo con recelo.

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El recelo hacia Francia tiene profundas raíces históricas. Durante la guerra civil de Nigeria, a finales de la década de 1960, el presidente francés Charles de Gaulle utilizó a Costa de Marfil y Gabón para canalizar armas hacia los secesionistas de Biafra. El objetivo era debilitar y fragmentar a Nigeria, socavando así la influencia británica en un país que de Gaulle consideraba fundamental para los intereses del Reino Unido en África y como una amenaza potencial para la hegemonía posimperial de Francia en África Occidental.

A pesar de esta desconfianza, los lazos económicos entre ambos países se han mantenido notablemente resilientes. Empresas francesas como Total, Peugeot y Michelin entraron en Nigeria en los años 60 y principios de los 70. Para 1978, el país se había convertido en el mayor destino de inversiones de Francia en el África subsahariana. La relación se sustentaba en un intercambio simple, aunque desigual: petróleo nigeriano por bienes y servicios franceses.

Pero el pragmatismo económico hizo poco por resolver las tensiones subyacentes, que resurgieron en 2013 cuando Francia superó estratégicamente a Nigeria en Mali. Tras intervenir militarmente para evitar que las fuerzas yihadistas tomaran el poder, Francia utilizó luego su influencia en las Naciones Unidas para establecer una misión de paz que dejó de lado a una fuerza africana liderada por Nigeria. Frustrada por su menguado papel, Nigeria retiró posteriormente sus tropas de Mali.

Irónicamente, el acercamiento de Tinubu a Macron se produce en un momento en que gran parte del África francófona está rechazando el sistema neocolonial explotador que de Gaulle ayudó a construir. Las tropas francesas ya han sido expulsadas de Mali, Burkina Faso, Níger, Senegal, Costa de Marfil y Chad. En varios casos, han sido reemplazadas por grupos de mercenarios rusos, sobre todo el Grupo Wagner —que desde entonces ha sido suplantado en gran medida por el Africa Corps, respaldado por el Kremlin—, lo que subraya tanto la fragilidad de la seguridad en África Occidental como la persistencia de la intervención externa.

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Mientras tanto, los lazos económicos han seguido profundizándose. El comercio bilateral alcanzó los 4.700 millones de dólares en 2025, lo que convirtió a Nigeria en el mayor socio comercial de Francia en el África subsahariana. Más de 100 empresas francesas operan actualmente en Nigeria, entre ellas Danone, Accor y Lafarge. Bancos nigerianos como First Bank, Access y Zenith también han expandido su presencia en París.

Muchos nigerianos, sin embargo, ven con recelo esta creciente asociación. Un acuerdo de 2024 que otorgaba a Francia acceso a los recursos minerales de Nigeria provocó una feroz reacción pública, alimentada por el temor de que el país estuviera cediendo el control de un sector estratégico clave a una antigua potencia colonial. Los críticos también han acusado a Tinubu de postrarse ante Macron al buscar la ayuda de Francia para combatir las insurgencias yihadistas en el noreste de Nigeria.

Los temores de que Nigeria se estuviera convirtiendo en un representante de los intereses franceses se vieron reforzados por las desacertadas amenazas de intervención militar de Tinubu contra Níger en 2023. Estos se intensificaron aún más en 2025, después de que Nigeria firmara un acuerdo que otorgaba a las autoridades francesas acceso a información fiscal confidencial y ayudara a frustrar un intento de golpe de Estado en Benín en diciembre, una operación supuestamente respaldada por la logística y la inteligencia francesas.

La élite empresarial nigeriana, notoriamente rentista, ha desempeñado un papel central en impulsar el acercamiento con Francia. Entre las figuras clave detrás del Consejo Empresarial Francia-Nigeria se encuentra el multimillonario libanés-nigeriano radicado en París, Gilbert Chagoury, un colaborador cercano de Tinubu que trabajó anteriormente con el régimen corrupto del dictador militar Sani Abacha.

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Condenado por un tribunal suizo en 2000 por lavar fondos robados durante la era de Abacha y ordenado a devolver 66 millones de dólares al gobierno nigeriano, Chagoury contribuyó más tarde a la campaña presidencial de Tinubu en 2023. Su empresa, Hitech, obtuvo posteriormente un contrato sin licitación de 11.000 millones de dólares para el polémico proyecto de la autopista costera Lagos-Calabar.

En este contexto, Nigeria sigue lidiando con profundos desafíos sociales y económicos. Aunque Tinubu ha mejorado las perspectivas de crecimiento de la economía, ha estabilizado la moneda y ampliado la base impositiva, 139 millones de nigerianos aún viven en la pobreza. Los precios de los alimentos básicos consumidos por los hogares pobres se quintuplicaron entre 2020 y 2024, mientras que la cobertura de protección social cayó del 20% en 2018 a solo el 6% en 2023. Al mismo tiempo, los ataques terroristas y la violencia criminal mataron a más de 10.000 people el año pasado.

La propia posición regional de Francia se ha visto gravemente debilitada. Frente a una resistencia cada vez mayor a su presencia militar y a crecientes presiones fiscales en su propio país, el gobierno francés ha buscado en los últimos años canalizar sus intervenciones a través de la ONU y la Unión Europea.

Para Nigeria, los costos estratégicos de alinearse con Francia podrían ser significativos. Las juntas militares que gobiernan Mali, Burkina Faso y Níger se han retirado de la CEDEAO y han formado la Alianza de Estados del Sahel, acusando al bloque liderado por Nigeria de servir a los intereses franceses. Tras el golpe de Estado de 2023, los gobernantes de Níger recurrieron a Rusia para obtener apoyo militar, debilitando aún más la influencia de Nigeria en el Sahel.

Sin duda, Nigeria necesita comercio e inversión extranjera. Pero una relación cada vez más estrecha con una potencia extranjera que históricamente ha buscado socavar la influencia nigeriana en África Occidental corre el riesgo de beneficiar a élites empresariales políticamente conectadas a expensas del público nigeriano. Solo regresando a su estrategia tradicional de fortalecer la integración regional a través de una CEDEAO revitalizada podrá Nigeria asegurar sus intereses económicos y de seguridad a largo plazo y forjar asociaciones más equilibradas y recíprocas.

(*) Adekeye Adebajo, profesor e investigador principal del Centro para el Avance de la Academia de la Universidad de Pretoria, es el editor de The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations (Manchester University Press, 2025).