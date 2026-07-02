Miguel Díaz-Canel respondió a las amenazas de Donald Trump: “Nos estamos preparando para la guerra”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió este jueves a las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que su país está preparado para enfrentar un eventual conflicto. “No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”, afirmó durante una entrevista con la cadena británica Sky News.

El jefe de Estado sostuvo que Cuba no busca una confrontación militar, aunque remarcó que defenderá su independencia. “Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie. No somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia”, dijo.

Cuba lanza un drástico paquete de reformas que apunta al libre mercado para frenar la crisis

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Díaz-Canel también acusó a Washington de impulsar una campaña de presión contra la isla. Según afirmó, las declaraciones de la Casa Blanca forman parte de una “estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica” destinada a generar temor entre la población cubana. Además, calificó esa política como “una atrocidad y una afrenta” a la dignidad del pueblo.

Qué dijo Donald Trump sobre Cuba

Las declaraciones del mandatario cubano llegaron un día después de que Donald Trump afirmara que, después de varias décadas, Cuba se estaba acercando a la órbita de Estados Unidos. Los dichos se produjeron en un contexto de creciente tensión entre ambos países y casi un mes después de que Washington anunciara una nueva ronda de sanciones contra integrantes de la cúpula política cubana.

El Gobierno estadounidense también mantiene restricciones sobre el suministro de petróleo hacia la isla y amplió las sanciones contra personas y empresas que colaboren con el Gobierno cubano o participen en sectores estratégicos como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

La crisis que atraviesa Cuba

Díaz-Canel sostuvo que Estados Unidos “manipuló” la opinión pública internacional y aseguró que el endurecimiento del embargo agravó la situación económica de la isla. Según explicó, Cuba atraviesa un período de “máxima presión”, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población.

El país enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se agravó este año por las dificultades para acceder al combustible. En ese contexto, el Gobierno cubano solicitó a la Asamblea General de la ONU la realización de una sesión para debatir el impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos. El encuentro está previsto para el 7 de julio en Nueva York.

LB/MSS