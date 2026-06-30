Corte total en la Panamericana por una protesta de trabajadores: hubo hasta seis kilómetros de fila y caos de tránsito

Una protesta de trabajadores despedidos provocó este martes por la noche un corte total en la autopista Panamericana, a la altura del acceso a Tigre, y generó importantes demoras para miles de automovilistas que circulaban por la zona.

La manifestación comenzó con una concentración de empleados de Fate, la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando que cerró sus puertas a mediados de febrero. Desde allí, los manifestantes se movilizaron hasta el cruce de Panamericana y Uruguay, donde se sumaron trabajadores de Georgalos y Lustramax, dos empresas que también atraviesan conflictos laborales.

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En un primer momento, los manifestantes bloquearon uno de los carriles en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con la llegada de familiares y más participantes a la protesta, las fuerzas de seguridad decidieron interrumpir completamente la circulación en ambos sentidos de la autopista para evitar incidentes.

La medida provocó un fuerte congestionamiento vehicular durante la hora pico. De acuerdo con las autoridades, las filas de vehículos llegaron a extenderse hasta seis kilómetros.

Fate, corte en Panamericana y marcha al Congreso y protesta en la fábrica

Cerca de las 21, el piquete comenzó a levantarse y el tránsito empezó a normalizarse de manera gradual.

El reclamo de los trabajadores

Los empleados de Fate aseguraron que continuarán dentro de la planta para defender sus puestos de trabajo, mientras esperan una definición judicial. Según indicaron, existe la posibilidad de que la Justicia de San Isidro ordene el desalojo del establecimiento en los próximos días.

El conflicto también alcanza a otras empresas. En Lustramax, dedicada a la fabricación de artículos de limpieza, los trabajadores denuncian una serie de despidos que incluyó a delegados gremiales.

En tanto, en Georgalos, los empleados afirman que la empresa aplicó cesantías, recortes salariales y un esquema de suspensiones rotativas, situación que motivó su participación en la protesta conjunta.

LB