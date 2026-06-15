Protestas contra la selección de Irán en Los Ángeles: opositores al régimen se manifestaron antes del debut frente a Nueva Zelanda

Cientos de personas se manifestaron este lunes en las inmediaciones del estadio de Los Ángeles donde la selección de Irán debutó en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda. Los manifestantes, en su mayoría integrantes de la comunidad iraní-estadounidense, denunciaron al gobierno de Teherán y cuestionaron la participación del combinado nacional, al que consideran una herramienta de propaganda del régimen.

La protesta se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y reunió a personas que portaban la bandera utilizada por Irán antes de la revolución islámica de 1979, con los colores verde, blanco y rojo y el histórico símbolo del león y el sol. También se exhibieron fotografías de personas fallecidas durante protestas antigubernamentales ocurridas en los últimos meses dentro del país.

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"Este equipo no es el equipo del pueblo iraní, es el equipo del régimen", afirmó Ava Amin, estudiante de filosofía que participó de la movilización con una pancarta que reclamaba un "cambio de régimen".

"Cuando asesinan a la gente, lo ignoran y guardan silencio", declaró a AFP.

La protesta mundialista de la comunidad iraní más grande fuera de Irán

La protesta tuvo lugar en una ciudad conocida informalmente como "Tehrangeles", debido a que alberga la comunidad de origen iraní más numerosa fuera de Irán. Muchos de sus integrantes llegaron a Estados Unidos tras la revolución islámica de 1979 o son descendientes de quienes emigraron durante aquellos años.

Para parte de esa comunidad, el Mundial representa una oportunidad para visibilizar denuncias contra el sistema político iraní: "Perdimos a muchísima gente en enero", sostuvo Amin en referencia a las protestas reprimidas en Irán.

"Cuando la gente pide libertad en Irán, la matan, así que tenemos que estar aquí. Estamos aquí para ser su voz y ondear nuestra bandera", consignó AFP. Algunos incluso admitieron que intentarían ingresar el símbolo oculto para exhibirlo durante el partido.

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La advertencia de la FIFA y la amenaza de Teherán

La iniciativa generó controversia debido a que las normas de la FIFA prohíben expresamente la exhibición de símbolos políticos dentro de los estadios durante sus competencias. Además, según trascendió, las autoridades iraníes amenazaron con solicitar la suspensión del partido si la bandera prohibida aparecía en las tribunas.

La situación volvió a colocar a la selección iraní en el centro de una disputa política que la acompaña desde hace años y que se profundizó tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La participación del llamado Team Melli estuvo en duda durante varios meses debido al conflicto que comenzó a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

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Teherán respondió con acciones militares contra aliados estadounidenses en la región y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo. La crisis tuvo impacto internacional y provocó fuertes tensiones diplomáticas.

Aunque este domingo Washington y Teherán anunciaron un acuerdo preliminar para poner fin a las hostilidades, las consecuencias del conflicto siguen sintiéndose en el Mundial.

El plan inicial contemplaba que la selección iraní instalara su base de operaciones en Arizona, pero finalmente debió trasladarse a Tijuana, cerca de la frontera estadounidense. Además, el gobierno de Estados Unidos negó visas a varios integrantes del cuerpo técnico para ingresar al país y participar de los partidos correspondientes a la fase de grupos.

Los tres encuentros iniciales de Irán se disputarán en territorio estadounidense, situación que mantiene abiertas las tensiones.

No todos los asistentes estaban de acuerdo con las protestas. Algunos hinchas de origen iraní consideraron que el Mundial no debería convertirse en un escenario para debates políticos: "¡Esto es deporte! No es algo político. Pueden salir a la calle, hablar y hacer lo que quieran. Pero este no es el lugar", afirmó Farideh Mansoor.

La mujer sostuvo que los futbolistas no deben ser responsabilizados por las decisiones del régimen iraní: "Los jugadores hicieron todo lo posible para llegar hasta aquí. Por eso tenemos que apoyarlos. Los respetamos, los apoyamos y les deseamos lo mejor", expresó.

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