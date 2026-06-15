lunes 15 de junio de 2026
INTERNACIONAL
ESCALADA DE DISTURBIOS

Caos en Ginebra: una protesta contra la cumbre del G7 terminó con ataques a la ONU, vehículos incendiados y enfrentamientos con la policía

La antesala de la cumbre estuvo marcada por una multitudinaria protesta en una ciudad suiza, donde cerca de 7.000 personas se movilizaron contra el encuentro que se celebrará en la vecina Évian-les-Bains, en Francia.

Manifestantes incendian vehículos y lanzan piedras contra la sede de la ONU en rechazo a la cumbre del G7
Manifestantes incendian vehículos y lanzan piedras contra la sede de la ONU en rechazo a la cumbre del G7 | AFP
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La ciudad suiza de Ginebra fue escenario este domingo de una masiva protesta contra la próxima cumbre del G7 que derivó en graves incidentes, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, ataques contra edificios de Naciones Unidas, vehículos incendiados y destrozos en distintos puntos de la ciudad. A través de lo que informó la policía suiza, unas 7.000 personas participaron de la única manifestación autorizada contra el encuentro de líderes de las principales potencias occidentales, previsto entre el 15 y el 17 de junio en la localidad francesa de Évian-les-Bains.

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