La ciudad suiza de Ginebra fue escenario este domingo de una masiva protesta contra la próxima cumbre del G7 que derivó en graves incidentes, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, ataques contra edificios de Naciones Unidas, vehículos incendiados y destrozos en distintos puntos de la ciudad. A través de lo que informó la policía suiza, unas 7.000 personas participaron de la única manifestación autorizada contra el encuentro de líderes de las principales potencias occidentales, previsto entre el 15 y el 17 de junio en la localidad francesa de Évian-les-Bains.

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