Incidentes en la Municipalidad de La Plata: 22 detenidos tras una protesta del MTE que terminó con destrozos e incendio

Una protesta frente a la Municipalidad de La Plata terminó este viernes con graves incidentes, destrozos e incendios en el Palacio Municipal. Según informó el gobierno local, 22 personas fueron detenidas y siete resultaron heridas durante los enfrentamientos que se produjeron en el centro de la ciudad.

La movilización fue encabezada por cooperativistas que rechazan los cambios implementados por la gestión del intendente Julio Alak en el sistema de contratación de tareas de mantenimiento urbano. Desde el municipio señalaron que entre los manifestantes había militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización fundada por Juan Grabois, mientras que desde el movimiento social negaron esa acusación y responsabilizaron a la Policía por los disturbios.

Cómo comenzaron los incidentes

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al edificio municipal mientras se desarrollaba un acto por el Día Internacional de Prevención de las Adicciones, del que participaban más de 300 vecinos.

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De acuerdo con la versión oficial, los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra el edificio, provocando la rotura de puertas, ventanas, vitrales y otros sectores del Palacio Municipal. También se registró un incendio en la zona de ingreso, cuyas imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

Como consecuencia de los enfrentamientos, un vecino sufrió heridas tras el impacto de un proyectil que rompió uno de los vitrales del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron lesionados durante el operativo para desalojar la zona.

La denuncia del municipio

Tras los incidentes, la Municipalidad presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, además de constituirse como particular damnificada en la causa.

Desde la administración de Julio Alak afirmaron que la protesta derivó en ataques contra el edificio público y aseguraron que el gobierno mantiene canales de diálogo abiertos, aunque advirtieron que no aceptará hechos de violencia como mecanismo de presión.

El conflicto por las licitaciones

La protesta tuvo como origen la decisión del municipio de modificar el sistema de contratación de cooperativas que realizan tareas de barrido, corte de pasto, limpieza de zanjas y reciclado.

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Según explicó la comuna, el cambio responde a observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas bonaerense, que exigió reemplazar las contrataciones directas por un sistema de licitación pública.

Desde el gobierno local sostuvieron que todas las cooperativas y empresas interesadas fueron convocadas a participar del nuevo proceso, aunque señalaron que el MTE decidió no presentar una oferta y rechazó el nuevo esquema.

La respuesta del MTE

Antes de la movilización, el Movimiento de Trabajadores Excluidos había denunciado que el municipio resolvió no renovar los contratos que permitían sostener el trabajo de alrededor de 400 recicladores urbanos.

La organización afirmó que la nueva política pone en riesgo las fuentes laborales de las cooperativas y cuestionó que la alternativa ofrecida por el municipio fuera asistencia social en lugar de mantener los puestos de trabajo.

Luego de los incidentes, el MTE difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de la Municipalidad. Allí sostuvo que la movilización fue pacífica y aseguró que la tensión comenzó tras la intervención policial.

Además, la organización negó que las personas detenidas pertenezcan al movimiento y acusó al gobierno municipal de impulsar una "campaña de persecución política y mediática".

Repercusiones políticas

Los hechos también generaron repercusiones en el ámbito político. Concejales del PRO en La Plata repudiaron los incidentes y reclamaron que se identifique a los responsables de los daños ocasionados al edificio municipal.

Desde la oposición sostuvieron que los hechos constituyen un grave episodio de violencia institucional y exigieron que la Justicia avance con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá establecer cómo se desarrollaron los enfrentamientos, identificar a los autores de los destrozos y determinar las responsabilidades penales por los daños ocasionados durante la protesta.

LB