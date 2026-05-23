Impactante derrumbe en Panamericana: un camión chocó un puente y lo hizo colapsar en plena madrugada

Un puente peatonal se derrumbó esta madrugada sobre la autopista Panamericana, a la altura de Escobar, luego de que un camión cargado con arena perdiera el control y chocara contra uno de sus pilares. El hecho ocurrió en el kilómetro 51.500 del Ramal Campana. Otro camión quedó atrapado debajo de la estructura.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría originado por la explosión de un neumático del camión arenero. A pesar de la magnitud del impacto, no hubo heridos de gravedad, aunque debieron asistir a los conductores involucrados. Como consecuencia, se dispuso el corte total en ambas manos de la autopista y se registran importantes demoras en la zona.

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