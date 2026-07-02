La confianza del campo mejoró pero no se refleja en la intención de invertir

La confianza del campo repuntó y quedó cerca de su nivel más alto. El índice Ag Barometer Austral registró en la medición de mayo-junio de 2026 un aumento del 14% respecto del relevamiento anterior y alcanzó 151 puntos, recuperando casi toda la caída observada en marzo y quedando muy cerca del máximo histórico de 159 registrado tras las elecciones legislativas de 2025.

El relevamiento, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, mostró una mejora tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas para los próximos meses. El índice de condiciones presentes avanzó un 16%, mientras que el de expectativas futuras creció un 13%, reflejando un mayor optimismo entre los productores.

"La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo", explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

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Uno de los datos más acelerados es que el 65% de los productores cree que la situación financiera mejorará durante los próximos 12 meses, mientras que el 81% considera que el sector agropecuario atravesará un mejor escenario en el próximo año. Sin embargo, ese mayor optimismo todavía no se traduce en inversiones concretas.

Aunque aumentó la expectativa de compra de maquinarias, equipos y otros activos productivos, "las expectativas de inversión mejoran, pero todavía no vemos una concreción masiva. Creemos que las decisiones de largo plazo siguen condicionadas por la incertidumbre respecto del escenario político y económico hacia 2027", sostuvo Steiger.

Ganadería, el sector con mejores perspectivas

El informe muestra que la actividad con mejores perspectivas es la ganadería vacuna. Ocho de cada diez productores consideran que atravesará buenos momentos durante los próximos cinco años.

"Existe un marcado optimismo con la ganadería porque sus ciclos productivos son más largos y hoy reúne condiciones favorables tanto por precios como por perspectivas de mercado. En agricultura, en cambio, el optimismo convive con márgenes todavía muy ajustados", señaló Steiger.

En cambio, el optimismo es más moderado para la agricultura. Si bien el 53% de los productores espera un escenario favorable para cultivos como soja, maíz, trigo y girasol, la persistencia de bajos precios internacionales y el elevado costo de los insumos continúan limitado la rentabilidad del sector.

Respecto del mercado de tierras, la mitad de los productores cree que los valores aumentarán durante los próximos 12 meses, mientras que un 46% considera que permanecerán estables. Para el 49%, la rentabilidad es el principal factor que determina el precio de la tierra, mientras que el 44% identifica a las retenciones como una de las variables que más afectan su valoración.

En cuanto a la reducción parcial de las retenciones anunciada por el Gobierno, el 44% de los productores considera que tendrá un impacto significativo sobre los resultados económicos, mientras que un 29% entiende que se trata principalmente de un anuncio político con escasa incidencia en la rentabilidad.

"La confianza mejoró, pero los márgenes siguen muy presionados. Mientras no se reduzcan los costos o mejoren los precios de los productos agrícolas, la recuperación de la rentabilidad continuará siendo limitada", afirmó Steiger.