La confianza del campo alcanzó el nivel más alto desde 2019

La confianza de los productores rurales alcanzó su nivel más alto desde 2019. Según la última edición del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice general se ubicó en 159 puntos, lo que representa un salto del 28% respecto a la medición previa.

La encuesta se realiza entre 400 productores agropecuarios con un valor bruto de producción igual o superior a US$ 200.000.

Este número no es solo una estadística más: representa el máximo histórico de la serie, logrando quebrar la barrera de los 158 puntos que se habían registrado en julio de 2019, semanas antes del shock que generó en los mercados el resultado desfavorable en las PASO para las aspiraciones de reelección de Mauricio Macri.

El actual repunte se apoya en una mejora sustancial de las condiciones presentes (+43%) y de las expectativas futuras (+23%),.

Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral, analizó el cambio de tendencia: “Estamos frente a un cambio muy relevante en el ánimo del productor. La mejora en las condiciones presentes es especialmente significativa porque indica que el optimismo ya no está apoyado únicamente en el futuro, sino también en la percepción del presente”.

Inversiones

El informe revela que el "apetito" por crecer ha regresado a las decisiones de los productores. El Índice de Expectativas de Inversión en activos fijos experimentó un alza del 53%, situándose en 111 puntos.

Se trata de la segunda mejor marca histórica, solo superada por los registros de comienzos de 2022. Hoy, el 55% de los consultados afirma que es un buen momento para enterrar capital en el negocio.

A la hora de desglosar hacia dónde iría ese dinero, el ranking de preferencias muestra una radiografía de la capitalización rural:

- Compra de tierras: 29%

- Tractores: 27%

- Hacienda de cría: 20%

- Hacienda de invernada: 19%

Sin embargo, hay un 38% de los productores que ve con buenos ojos el contexto pero prefiere esperar. El obstáculo no es la falta de confianza en el modelo, sino el costo del dinero.

Para Steiger, la situación es clara: “La predisposición a invertir mejoró de manera clara, pero sigue condicionada por variables macroeconómicas clave. Las tasas de interés reales continúan siendo el principal obstáculo para transformar el optimismo en inversión efectiva”. El 68% de los encuestados identificó a las altas tasas de interés como el principal freno, mientras que un 22% todavía desconfía de la estabilidad cambiaria para tomar deuda en dólares.

El factor Milei y el fantasma de 2027

El respaldo a la gestión de Javier Milei es contundente entre los dueños de la tierra. El 65% de los productores considera que el Gobierno ha cumplido con sus expectativas, mientras que un 10% asegura que las ha superado. Solo un cuarto de la muestra (25%) se manifiesta decepcionado o con expectativas no alcanzadas.

“Hay una valoración clara del rumbo económico, especialmente en términos de orden fiscal y previsibilidad. Sin embargo, el productor sigue siendo prudente y consciente de que los procesos de estabilización llevan tiempo”, destacó Steiger en el informe.

A pesar de este alineamiento con la Casa Rosada, el sector no logra desprenderse de sus miedos estructurales. El 64% de los productores todavía considera que la amenaza de un retorno del populismo en las elecciones de 2027 no ha sido desterrada. Este sesgo defensivo explica por qué, ante una cosecha de trigo que se prevé récord para 2025/26, más de la mitad de los productores (51-52%) ha decidido no fijar precios todavía, a la espera de una mejora en las cotizaciones internacionales o una mayor claridad local.

Finalmente, el informe explora el posicionamiento internacional del campo argentino. En un mundo que tiende a los bloques regionales, el 95% de los productores manifestó que un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sería "altamente beneficioso".

LM / EM