El Riesgo País de Argentina, medido por el banco JP Morgan, finalizó la jornada de este martes 23 de diciembre de 2025 en 575 puntos básicos. Este valor refleja la continuidad de un ciclo de recuperación para los activos argentinos, que durante la última semana alcanzaron sus niveles más bajos en siete años.

La dinámica positiva responde al optimismo del mercado frente a las metas fiscales y la reciente recalibración de las bandas cambiarias por parte del Banco Central.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la rueda del martes 23 de diciembre en 570 puntos, alcanzando un máximo de 575 y un mínimo de 569, para finalmente cerrar en 575 unidades. La cifra marca una leve suba respecto al cierre del lunes, cuando se ubicó en 570 puntos, pero mantiene al indicador en la zona de mínimos de la gestión actual.

Cotización Riesgo País martes 23 de diciembre

En el mercado local, bonos referentes como el AL30 y el GD30 operaron con estabilidad, sosteniendo paridades que permiten al índice mantenerse lejos de los 1.000 puntos que supo registrar meses atrás.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador de JP Morgan mostró una notable volatilidad con sesgo bajista. El miércoles 17 de diciembre, el riesgo país perforó la barrera de los 600 puntos y llegó a tocar un mínimo intradiario de 555 unidades, una cifra que no se registraba desde julio de 2018. Este movimiento fue impulsado por los anuncios del Gobierno sobre un nuevo programa de acumulación de reservas y la búsqueda de superávit fiscal.

A partir de ese mínimo, el índice experimentó un leve rebote técnico que lo llevó a oscilar entre los 568 y 573 puntos entre el jueves 18 y el domingo 21 de diciembre. Según Milo Farro, analista de Rava Bursátil, “todos los bonos bajo ley extranjera ofrecen rendimientos de un dígito, con el riesgo país en la zona de 550 puntos, el mínimo de la gestión Milei”. Este escenario de tasas de un solo dígito para la deuda soberana es visto por los analistas como un paso previo necesario para el regreso del país a los mercados internacionales de crédito.

Al cierre del lunes 22 de diciembre, el indicador se posicionó en 570 puntos, tras una jornada en la que el mercado celebró el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, especialistas advierten que para una normalización plena del financiamiento externo, el índice debería situarse idealmente por debajo de los 500 puntos, objetivo que el Ministerio de Economía proyecta para los primeros meses del próximo año.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice financiero diseñado para medir la diferencia (o "spread") entre el rendimiento de los bonos emitidos por un país emergente y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados estos últimos como activos "libres de riesgo". Lo que expresa el índice es cuánto más de interés deben pagar los títulos de deuda pertenecientes a un país por encima de lo que rinden los bonos del Tesoro del país norteamericano.

El indicador más utilizado globalmente es el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Este índice se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una calificación de 500 puntos básicos equivale a una sobretasa del 5% que el país debe pagar por encima de la tasa estadounidense para captar inversiones. Factores como la estabilidad política, el déficit fiscal, el crecimiento económico y la capacidad de pago de la deuda son variables críticas que determinan su fluctuación diaria.

Para una nación como Argentina, la relevancia de este índice radica en que funciona como un termómetro de la confianza internacional. Un Riesgo País elevado encarece el costo del endeudamiento no solo para el Estado, sino también para las empresas privadas que buscan financiamiento en el exterior. Por el contrario, un descenso sostenido como el observado en diciembre de 2025 sugiere una menor percepción de probabilidad de default y mejora las condiciones para atraer inversiones productivas a largo plazo.