El agro liquidó más de US$ 3.000 millones en junio, pero el acumulado sigue por debajo de 2025

El complejo agroexportador liquidó US$ 3.007 millones durante junio, de acuerdo con el último informe difundido por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. El dato mostró una mejora respecto de mayo, con una suba mensual del 12%, y volvió a poner al sector en el centro de la escena económica por su rol clave en el ingreso de divisas.

De todos modos, la foto completa tiene matices. A pesar del repunte mensual, la liquidación de junio fue 18% menor que la registrada en el mismo mes del año pasado, según el comunicado de CIARA-CEC. En un contexto donde el Gobierno sigue de cerca la acumulación de reservas y el flujo de dólares comerciales, el dato muestra que el aporte del agro continúa siendo importante, aunque todavía por debajo de los niveles de 2025.

La Economía del Conocimiento superó los u$s 10.000 millones

En lo que va del año, las empresas del complejo oleaginoso-cerealero acumularon ingresos por US$ 13.378 millones entre enero y junio de 2026. Ese monto, comparado con igual período de 2025, representó una caída del 13%, de acuerdo con la información oficial de las entidades.

El peso del sector no es menor. CIARA y CEC remarcaron que las entidades representan el 48% de las exportaciones argentinas, lo que convierte a la agroindustria en una pieza central para el abastecimiento de divisas. Por eso, cada movimiento mensual de liquidación suele tener impacto no solo en el mercado cambiario, sino también en las expectativas de reservas, financiamiento externo y estabilidad macroeconómica.

El resultado de junio muestra una mejora frente al mes anterior, en línea con una mayor estacionalidad de ingresos del sector; pero al mismo tiempo confirma que el acumulado anual todavía corre por detrás del año pasado.

Para los analistas, en ese equilibrio se moverá buena parte de la atención del mercado durante las próximas semanas: cuántos dólares podrá aportar el campo y qué margen tendrá el Banco Central para seguir fortaleciendo reservas.

El ritmo de liquidación bajó su intensidad: impacto en el tipo de cambio

Desde la consultora QUALY señalaron que la dinámica cambiaria de junio con un salto del tipo de cambio estuvo condicionada por un menor ritmo de liquidación del complejo agroexportador. Según su análisis, las compras del Banco Central pasaron de promediar US$ 139 millones diarios en mayo a US$ 65 millones en junio, con un registro más bajo todavía en la última semana del mes, cercano a US$ 50 millones diarios.

Para la consultora, el freno en el ingreso de divisas comerciales no respondió a un solo factor. A pesar de una cosecha de mayor volumen, la combinación de cierta volatilidad local, caída en el precio de los commodities y devaluación del real terminó ralentizando la oferta de dólares en el mercado oficial. En ese escenario, el Banco Central mantuvo sin cambios el esquema cambiario, pero buscó absorber parte de la presión de la demanda con mayor presencia en el mercado de futuros y mediante operaciones con bonos dollar-linked.

El detrás de la suba del dólar: “Lo que se notó es una mayor demanda en el mercado de acá”

De todos modos, la consultora remarcó que la autoridad monetaria todavía operó desde una posición de mayor holgura. Si bien en junio se observó un salto importante en el volumen de contratos negociados en futuros, buena parte de ese movimiento respondió a factores técnicos vinculados al vencimiento del bono TZV26. "Además, el BCRA contaba con un margen de intervención superior a US$ 8.800 millones, luego de haber reducido su posición vendida en los meses previos", agregaron en el informe.

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