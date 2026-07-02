Tesla deja atrás caída de 2025 con aumento de 25% en las ventas de autos

Las ventas de vehículos de Tesla Inc. superaron ampliamente las modestas expectativas de Wall Street, avanzando en un mercado mundial de vehículos eléctricos enchufables cuyo crecimiento se ha desacelerado.

La compañía dirigida por Elon Musk entregó 480.126 vehículos en todo el mundo durante el segundo trimestre, muy por encima del promedio de 396.466 unidades previsto por los analistas consultados por Bloomberg.

Las entregas aumentaron un 25% con respecto al mismo período del año anterior, cuando el rechazo de los consumidores por el polémico papel de Musk en la administración de Donald Trump afectó a la marca. Sin embargo, aunque el resultado del segundo trimestre marcó un récord para Tesla, la compañía volvió a quedar por detrás de la china BYD Co., que recuperó el liderazgo mundial con 557.090 vehículos totalmente eléctricos vendidos.

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“Las entregas fueron mucho más sólidas de lo esperado y creemos que el principal impulso provino de China y Europa”, señaló Garrett Nelson, analista de renta variable de CFRA Research.

Aunque las ventas de automóviles de Tesla muestran señales de recuperación, muchos analistas ya miran más allá de su negocio principal de vehículos eléctricos y centran la atención en la visión de Musk de convertir la inteligencia artificial, la conducción autónoma y la robótica en las principales fuentes de ingresos del futuro. También aumenta la expectativa de que Musk evalúe fusionar Tesla con SpaceX, empresa que realizó una oferta pública inicial récord el mes pasado.

Las acciones de Tesla caían alrededor del 6% a las 11:40 a.m. ET, borrando las ganancias iniciales. Antes de la publicación de las cifras de entregas, las acciones subieron durante cuatro días consecutivos, acumulando un aumento de más del 13% en ese lapso.

Mantener un ritmo sólido de ventas será fundamental para Tesla mientras adopta una estrategia de mayor gasto en inversiones. La empresa prevé destinar más de US$25.000 millones este año, aproximadamente el triple que el año pasado, con Musk invirtiendo en robots humanoides Optimus y en los Cybercab autónomos, entre otras iniciativas.

El negocio de almacenamiento de energía de Tesla también recuperó impulso tras un comienzo de año débil. La compañía desplegó 13,5 gigavatios-hora de productos de almacenamiento durante el segundo trimestre, un aumento de 53% respecto de los tres primeros meses del año.

La oferta de Tesla

Actualmente, Tesla ofrece solo tres modelos al mercado minorista. El SUV Model Y y el sedán Model 3 representan casi la totalidad de las ventas. La demanda de la Cybertruck ha resultado decepcionante y las entregas habrían sido aún menores de no ser por SpaceX, que desde finales del año pasado adquirió miles de estas camionetas.

Tesla dejó de fabricar los sedanes Model S y los SUV Model X en mayo, después de que Musk decidiera destinar parte del espacio de la planta de Fremont, California, a la producción de los robots Optimus.

Aunque Tesla espera comenzar este año la producción a mayor escala de los modelos Semi y Cybercab, el primero está orientado a clientes comerciales y el segundo apenas ha iniciado sus pruebas en vías públicas.

“Los resultados fueron sólidos, pero en el caso de Tesla el mercado ya está mirando más allá de las entregas de vehículos y preguntándose qué viene después en inteligencia artificial, conducción autónoma y la historia de crecimiento de la compañía”, afirmó Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP.