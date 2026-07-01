Trump declara ganancias de al menos US$ 1.400 millones por criptomonedas en 2025

El presidente Donald Trump reportó haber obtenido al menos US$1.400 millones en 2025 gracias a negocios relacionados con criptomonedas y memecoins, según su más reciente declaración financiera anual.

Trump informó que obtuvo más de US$594 millones por ventas de World Liberty Financial, la firma de criptomonedas entre cuyos cofundadores figuran Trump, sus hijos y Steven Witkoff, uno de los principales diplomáticos de su gobierno. Zach Witkoff, hijo del enviado especial, se desempeña como director ejecutivo.

CIC Digital LLC, el negocio de memecoins de Trump, generó ingresos por US$636 millones. Casi la totalidad provino de regalías derivadas de un acuerdo de licencia con Celebration Coins. CIC Digital también mantenía diversas criptomonedas en billeteras digitales valoradas en al menos US$60 millones. Además, obtuvo cerca de US$197 millones por la venta de una participación en Stablecoin Holdco.

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Las inversiones de Trump

El documento de 927 páginas, publicado el martes por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, ofrece una visión de su amplio imperio empresarial, incluidos los ingresos de sus hoteles, complejos de golf y emprendimientos de criptomonedas.

Las ganancias vinculadas a las criptomonedas fueron, por amplio margen, la mayor fuente de ingresos del presidente. Esos ingresos superaron ampliamente los US$77 millones que obtuvo de su complejo Mar-a-Lago y los US$25 millones de su club de golf del norte de Virginia.

La declaración incluye más de 680 páginas de transacciones, entre compras y ventas de acciones, incluidas Amazon.com Inc. y Apple Inc.

Nvidia Corp., Microsoft Corp., Netflix Inc. y Exxon Mobil Corp. estuvieron entre las acciones negociadas con mayor frecuencia en su cartera. La declaración no incluye ninguna de las más de 3.700 operaciones ejecutadas durante el primer trimestre de 2026 que fueron reveladas en mayo.

La declaración reaviva las preocupaciones de que Trump, quien no se desprendió de sus activos ni los trasladó a un fideicomiso ciego administrado por un supervisor independiente, pueda estar beneficiándose de su presidencia. Sus críticos lo han acusado reiteradamente de mezclar sus funciones oficiales con sus intereses financieros, ya que su vasto imperio empresarial es administrado por dos de sus hijos y opera en sectores que se cruzan con las políticas presidenciales.

Trump, cuyo patrimonio se estima en US$7.600 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, valoró más de dos docenas de activos en más de US$50 millones, incluidos Mar-a-Lago, su complejo de golf Turnberry, en Escocia, y su participación en Trump Media & Technology Group Corp., propietaria de la plataforma Truth Social.

Los funcionarios declaran el valor de sus activos en rangos amplios, siendo “más de US$50 millones” la categoría más alta, por lo que esa información no puede utilizarse para calcular el patrimonio neto individual.

El manejo de las inversiones

La Organización Trump ha señalado que las inversiones del presidente son administradas de manera independiente por instituciones financieras externas que tienen control sobre todas las decisiones de inversión y ejecutan las operaciones mediante procesos automatizados. Según una portavoz, ni Trump, ni su familia, ni la empresa participan en las transacciones.

El documento también muestra cientos de marcas registradas propiedad de Trump en todo el mundo, incluidas en China, Taiwán, Corea del Sur, Venezuela y otros países, además de los activos de la primera dama Melania Trump.

Trump también informó varias deudas pendientes, entre ellas dos fallos judiciales obtenidos por la escritora E. Jean Carroll relacionados con acusaciones de agresión sexual. Esas obligaciones permanecen suspendidas mientras se resuelven las apelaciones presentadas por Trump.

No declaró deudas pendientes con abogados o estudios jurídicos derivadas de los casos penales y civiles en los que ha estado involucrado. Save America, uno de sus comités de acción política, ha cubierto la mayor parte de esos honorarios.

Trump mantenía tres préstamos inmobiliarios vigentes, entre ellos hipotecas superiores a US$50 millones sobre Trump Tower y Trump National Doral.

Los documentos muestran que Trump canceló tres hipotecas en 2025, incluida una sobre el edificio de 40 Wall Street, que en un momento estuvo valorada en más de US$50 millones. Esa hipoteca fue contratada en 2015 y tenía una tasa de interés de 3,665%, según la documentación.

La declaración también revela que Trump cuenta con una nueva línea de crédito respaldada por activos con el negocio bancario de Charles Schwab Corp. por más de US$50 millones. La línea de crédito tiene una tasa de interés de 3,9%, según la declaración. Un portavoz de la firma financiera no hizo comentarios de inmediato.

El documento también muestra que Trump declaró haber recibido 10 entradas para la final de la Copa del Mundo de fútbol en julio, obsequiadas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valoradas en US$15.000; 10 entradas para el Abierto de Estados Unidos de tenis, entregadas por Rolex, por un valor de US$25.000; y 10 entradas para el Super Bowl LIX en Nueva Orleans, estimadas en US$50.000.

El vicepresidente JD Vance también declaró activos propios y de su esposa, Usha Vance, por un valor superior a US$7 millones.

LM