Comienza la revisión del T-MEC: Trump amenaza con reabrir la negociación del mayor pacto comercial de Norteamérica

El inicio de la cuenta regresiva para el vencimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está por comenzar, cuando los funcionarios pongan en marcha la revisión del amplio acuerdo comercial que el presidente Donald Trump firmó durante su primer mandato.

El T-MEC entró en vigor hace seis años y constituye la estructura que sustenta casi US$2 billones del comercio anual entre los tres países. El acuerdo abarca desde el acero mexicano hasta la leche canadiense e incluye un extenso conjunto de normas que regulan la fabricación de automóviles, la protección de las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, los servicios digitales y mucho más.

Donald Trump endurece su estrategia electoral y suma polémicas por el voto por correo y los festejos del 250° aniversario de EE.UU.

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Pero también incorpora una cuenta regresiva. A diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que reemplazó, el T-MEC incluye una cláusula que obliga a los tres países a debatir su renovación a partir de este año. Si no se reautoriza —con o sin modificaciones— expirará en 2036.

Mientras que México y Canadá quieren mantener el T-MEC prácticamente sin cambios, Trump parece dispuesto a aprovechar este momento como herramienta de presión. Por ello, se espera que el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer; el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; y el ministro canadiense Dominic LeBlanc se reúnan virtualmente el miércoles por la mañana para dar inicio oficial a la revisión obligatoria. Posteriormente informarán al público sobre el proceso.

En 2020, Trump calificó al T-MEC como “el acuerdo comercial más grande, más justo, más equilibrado y más moderno jamás alcanzado”, al afirmar que establecía una alianza “frente al resto del mundo”. Sin embargo, tras la pandemia y la guerra comercial de EE.UU. con China, que reforzaron la necesidad de contar con cadenas de suministro más resilientes e independientes, su entusiasmo por el tratado se ha enfriado.

Economistas, analistas y responsables de políticas públicas creen que se avecinan meses, e incluso años, de negociaciones para intentar resolver las fricciones dentro de un bloque comercial de más de 500 millones de habitantes.

“No esperaría ningún drama mañana”, dijo el martes el primer ministro canadiense, Mark Carney, y agregó: “No estoy buscando mi bolígrafo”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el martes que el objetivo es publicar una declaración conjunta de los tres países, aunque cada uno también difundirá su propio comunicado.

“La declaración será muy importante”, afirmó. “El tratado beneficia a los tres países”.

Sheinbaum dijo que ya firmó una carta en la que solicita renovar el tratado por otros 16 años, tal como establece el texto del acuerdo. LeBlanc hizo lo mismo en representación de Canadá.

Si el tratado no se renueva, se activará un proceso de revisiones anuales. En cualquiera de ellas podría alcanzarse un nuevo acuerdo o incluso modificarse el propio mecanismo de revisión. Las partes también tienen la opción más drástica de retirarse del tratado con un preaviso de seis meses. Trump ha insinuado recientemente esa posibilidad.

“Preferiría dejarlo sin firmar; preferiría que se diera por terminado”, dijo Trump en junio, al mencionar dos opciones distintas. “Preferiría no tener el T-MEC”, añadió. “Preferiría no tener el acuerdo, aunque podría firmarlo”.

La falta de definición de Trump genera incertidumbre sobre uno de los mayores bloques comerciales del mundo, donde gigantes industriales como Airbus SE y Nissan Motor Co. fabrican sus productos. Esa falta de claridad afecta la confianza y la inversión en toda Norteamérica, con costos potencialmente mayores para Canadá y México, según Oxford Economics.

“Pequeña probabilidad”

“Solo existe una pequeña probabilidad” de que Trump active realmente la cláusula de salida, dado el costo que tendría para la inversión y el comercio de EE.UU., especialmente en los estados clave del Medio Oeste, señalaron economistas de Oxford en un informe publicado el martes.

“Ya no esperamos un desmantelamiento generalizado de los aranceles”, y solo vemos posibles “acuerdos limitados para reducir los aranceles sectoriales”, añade el informe. Según Oxford, México “parece el país más expuesto, pero sus exportaciones han resistido”, mientras que “Canadá intenta diversificar sus mercados de exportación, aunque ese proceso llevará tiempo”.

México envía el 80% de sus exportaciones a EE.UU. y ha dejado claro que su objetivo es obtener un trato arancelario preferencial frente a otros países, o incluso evitar los aranceles por completo. El país ya celebró dos rondas bilaterales de conversaciones con EE.UU. y una tercera está prevista para fines de julio.

Alrededor del 70% de las exportaciones canadienses de bienes se destinan a EE.UU., incluidos millones de barriles de petróleo diarios. Las negociaciones entre Canadá y EE.UU. para obtener alivio arancelario habían avanzado significativamente el octubre pasado, pero Trump puso fin a las conversaciones después de que la provincia de Ontario difundiera un anuncio televisivo en EE.UU. con declaraciones del expresidente Ronald Reagan en contra de los aranceles.

EE.UU. ya publicó listas con los temas que espera que sus vecinos corrijan.

En Canadá, por ejemplo, algunas agencias provinciales de venta de bebidas alcohólicas prohibieron el año pasado la comercialización de alcohol estadounidense en represalia por la ola de aranceles impuesta por Trump. EE.UU. quiere que esas restricciones sean eliminadas.

En México, EE.UU. cuestiona que el gobierno favorezca a la empresa estatal Petróleos Mexicanos y limite la participación de compañías privadas en el sector energético, además de expresar preocupación por la aplicación de la legislación laboral.

Contenido estadounidense

La Casa Blanca también busca endurecer las reglas de origen para evitar el ingreso indirecto de componentes de fabricación provenientes de fuera de Norteamérica, especialmente desde China, en el sector automotor. La posición estadounidense es que el T-MEC debería modificarse para exigir una mayor proporción de contenido fabricado en EE.UU. en automóviles y camionetas, por ejemplo.

Aunque el T-MEC permite que la mayoría de los productos alimenticios circulen libres de aranceles, los productos lácteos comercializados entre EE.UU. y Canadá constituyen una excepción. Canadá limita el volumen de leche, huevos y productos avícolas estadounidenses que pueden ingresar sin aranceles, mientras que EE.UU. también mantiene protecciones frente a los lácteos canadienses. El sistema canadiense es un motivo recurrente de quejas entre agricultores y políticos estadounidenses, y Trump lo ha criticado con frecuencia. Sin embargo, permanece protegido por la influencia política del sector lechero de Quebec.

Exdiplomáticos de Canadá y México expresaron un optimismo moderado respecto de que finalmente se alcanzará algún tipo de nuevo acuerdo durante una conversación con David Westin en el programa Wall Street Week de Bloomberg.

Por ahora, el T-MEC también representa un escudo fundamental para México y Canadá, ya que exime a gran parte de sus productos de los amplios impuestos a las importaciones que Trump ha impuesto a casi todos los demás socios comerciales de EE.UU.