Los gestos de Milei hacia Trump y el contraste con la visita del jefe de la diplomacia alemana

La recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos volvió a exhibir la sintonía política entre Javier Milei y el Gobierno de Donald Trump. En el Palacio Bosch, el embajador Peter Lamelas, un empresario farmacéutico de origen cubano, hombre de línea directa con Trump, recibió al mandatario argentino como el principal protagonista de la noche. Entre tacos, canapés y música latinoamericana, la banda Jefferson Starship marcó el ingreso de Milei al salón principal, quien se quedó hasta el final del show que dio Fátima Flórez, quien interpretó New York, New York, vestida de rojo, emulando el estilo de Liza Minnelli. Más tarde, Lamelas le agradeció públicamente "por ser su amigo y el del presidente Trump", antes de proyectar un mensaje grabado del mandatario estadounidense.

En su discurso, el embajador estadounidense también dejó una definición con guiño al universo MAGA. "'America First' no significa 'Estados Unidos primero' ni 'Estados Unidos solo'. Unidos con nuestros socios, venimos con la convicción de que, cuando dos naciones libres como los Estados Unidos y la Argentina trabajan juntas, todo es posible", afirmó.

La recepción también dejó espacio para las especulaciones sobre la agenda internacional del Presidente ante la invitación de Trump a los festejos del 4 de julio en la Explanada Nacional en Washington D.C, al igual que hizo con otros socios de la región como el salvadoreño Nayib Bukele, algo inédito para un Gobierno norteamericano. Según reconstruyó PERFIL, el viaje que Milei analizaba realizar a Estados Unidos (el número 18 desde que asumió la presidencia) está mas cerca de cancelarse "por cuestiones de agenda", debido a la coincidencia con la celebración de la independencia del 9 de julio. Además, el cronograma del tradicional encuentro de empresarios en Sun Valley que comienza el 8 de julio, al que Milei tenía pensado asistir, terminó alterando la agenda internacional de Milei, que últimamente se termina anunciando a último minuto.

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En paralelo, mientras en Asunción los presidentes del Mercosur avanzaban en la implementación del acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea, Milei decidió permanecer en Buenos Aires. Horas antes había recibido al senador brasileño Flávio Bolsonaro, competidor directo de Lula da Silva en las presidenciales; y, por la noche, eligió participar de la celebración organizada por la embajada estadounidense. La decisión no pasó inadvertida entre los diplomáticos presentes en el evento del Palacio Bosch. Embajadores europeos consultados por PERFIL coincidieron en que siguen observando con cautela el programa de reformas económicas impulsado por el Gobierno por el costo social que implica, aunque valoran el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En los festejos del 4 de julio, Milei se sintió como en casa en la embajada de Estados Unidos

La misma lectura alcanzó a otro episodio que circuló durante la recepción. Según pudo saber PERFIL, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, había intentado concretar una reunión con Milei durante su visita a Buenos Aires en el marco de su gira regional, aunque finalmente solo mantendrá encuentros en el Palacio San Martín este miércoles.

El pasado 30 de junio, Wadephul llegó al país para mantener reuniones con funcionarios y empresarios y avanzar en temas vinculados con inversiones y materias primas. "A mi llegada anoche a Buenos Aires fui recibido —y conmigo toda Alemania— con honores militares. Un gesto especial para un ministro de Relaciones Exteriores que personalmente me honra mucho. ¡Muchas gracias, Argentina! Espero seguir ampliando nuestra cooperación", publicó al aterrizar.

Para diplomáticos presentes en la recepción, la secuencia volvió a reflejar las prioridades de la política exterior libertaria: mientras Washington consolida un vínculo privilegiado con la Casa Rosada, un alineamiento total donde las órdenes salen de Washington en materia de política internacional, Europa busca mantener abierto un canal de diálogo en el Cono Sur a pesar del distanciamiento con Washington por el desenlace de la guerra en Medio Oriente.

ML