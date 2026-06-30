La confianza del consumidor en EE.UU. mejora levemente por la baja de la gasolina, pero persisten las dudas sobre el empleo

La confianza de los consumidores estadounidenses aumentó ligeramente en junio gracias a que la caída de los precios de la gasolina contrarrestó las preocupaciones sobre el mercado laboral.

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El indicador de confianza de The Conference Board subió 0,6 puntos a 91,2, tras una revisión a la baja a la cifra del mes anterior, según datos publicados el martes. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas era de 94,4.

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Un indicador de las condiciones actuales bajó, mientras que una medida de las expectativas para los próximos seis meses aumentó. Una métrica de las percepciones sobre el mercado laboral seguida de cerca por los economistas cayó a su menor nivel en más de cinco años.

“La confianza de los consumidores subió ligeramente en junio, ya que la caída de los precios del petróleo en las últimas semanas alivió en cierta medida los temores de los consumidores respecto a la inflación”, afirmó Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, en un comunicado.

El informe muestra que la disminución del precio de la gasolina, como resultado de la tregua en Medio Oriente, ayudó a calmar parte de la ansiedad que los estadounidenses han expresado sobre la economía en los últimos meses. Sin embargo, la percepción del mercado laboral se deterioró y los consumidores esperan pocas mejoras en los próximos meses.

En la encuesta, el porcentaje de consumidores que dijeron que había abundantes puestos de trabajo se incrementó levemente, mientras que la proporción que dijo que era difícil conseguir empleo se disparó. La diferencia entre ambos —un indicador que los economistas siguen de cerca para evaluar el mercado laboral— cayó a su nivel más bajo en más de cinco años.

Otra medida de la confianza del consumidor elaborada por la Universidad de Michigan, mostró una mejora este mes, si bien mayo y junio siguen siendo los meses con los niveles más bajos, respectivamente, según los datos que se remontan a la década de 1970. La encuesta de Michigan hace hincapié en las opiniones sobre las finanzas personales y el costo de vida, mientras que el índice del Conference Board se centra generalmente más en el mercado laboral y las condiciones empresariales.