Encuesta global: Argentina aparece entre los países más críticos del rol de Estados Unidos en el mundo

La imagen internacional de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo refleja una nueva encuesta del Pew Research Center, elaborada a partir de 42.151 entrevistas realizadas en 36 países entre el 8 de febrero y el 13 de mayo de 2026, que muestra una caída en la confianza hacia Donald Trump, un retroceso en la percepción positiva del país norteamericano y un creciente escepticismo sobre su influencia en el escenario internacional.

De acuerdo con el informe, la mediana de confianza en Trump para manejar los asuntos globales alcanza apenas el 23%, mientras que solo el 37% de los consultados tiene una imagen favorable de Estados Unidos. En contrapartida, el 57% expresó una opinión negativa sobre el país.

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El estudio también detectó una disminución en la cantidad de personas que consideran a Estados Unidos un socio confiable y que creen que su política exterior tiene en cuenta los intereses de otros países. Además, en varias naciones se registraron mínimos históricos en la percepción de que Washington protege las libertades individuales.

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Aunque la valoración negativa se extiende a gran parte del mundo, las opiniones más críticas se concentran en Europa, donde en numerosos países siete de cada diez personas o más tienen una imagen desfavorable de Estados Unidos. En contraste, México fue el único país donde la percepción positiva mejoró respecto de la medición anterior.

Argentina, entre los más críticos

Uno de los datos que más llaman la atención para la región tiene como protagonista a Argentina. Según la encuesta, solo el 20% de los argentinos considera que Estados Unidos contribuye mucho o bastante a la paz y la estabilidad mundial, una de las cifras más bajas de todo el relevamiento.

En promedio, el 35% de los adultos encuestados en los 36 países considera que Estados Unidos contribuye en gran medida o en una cantidad considerable a la paz y la estabilidad en todo el mundo.

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Sin embargo, las opiniones varían mucho. Alrededor de siete de cada diez personas o más en Filipinas (77%), Kenia (74%) e Israel (73%) dicen que Estados Unidos contribuye a la estabilidad global, mientras que una de cada cinco o menos comparte esta opinión. Además de Argentina, entre los más críticos aparecen los Países Bajos (19%), Cisjordania y Jerusalén Este (14%) y Turquía (10%).

El informe también señala que la percepción de los argentinos sobre Estados Unidos aparece dividida, sin un predominio claro entre opiniones favorables y desfavorables. La situación contrasta con la de Colombia, donde prevalecen las valoraciones positivas, y con la de Chile y México, donde las opiniones negativas son mayoritarias. Las opiniones favorables han disminuido significativamente en 15 de los 24 países para los que se dispone de datos del año pasado.

Los resultados reflejan un escenario de desgaste de la imagen internacional de Estados Unidos y de su actual presidente. En ese contexto, Argentina sobresale como uno de los países donde existe un mayor nivel de escepticismo sobre el papel que desempeña Washington en la promoción de la paz y la estabilidad mundial, uno de los hallazgos más relevantes del estudio del Pew Research Center.

RG/ML