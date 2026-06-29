Trump anuncia una reunión con Irán: "¡Tendrá lugar mañana en Doha!"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que las autoridades iraníes han "solicitado una reunión", que, según él, se celebrará el martes en Doha, pocas horas después de que Teherán desmintiera esa misma información.

"IRÁN HA SOLICITADO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. La elección de esta ciudad se debe a que Qatar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



El Ministerio de Exteriores iraní había negado este lunes las informaciones de que equipos técnicos iraníes y estadounidenses fueran a reunirse esta semana para discutir la aplicación del acuerdo que pondría fin a la guerra.

Las negociaciones en Doha estarán a cargo de Jared Kushner y Steve Witkoff

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff "volarán a Doha para mantener reuniones de alto nivel esta semana".



La incertidumbre en torno a las conversaciones se produjo tras la reanudación de ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, pese a un alto el fuego de abril y a un memorando de entendimiento, auspiciado por Pakistán y Qatar, destinado a poner fin de forma permanente a la guerra.

La frágil proclamación de paz de Trump



Un diplomático con conocimiento de las conversaciones confirmó el lunes a la AFP que funcionarios de Estados Unidos e Irán se reunirán en Doha para discutir el acuerdo. "Los equipos técnicos que trabajan en la implementación del memorando de entendimiento tienen previsto reunirse en Doha en los próximos días", aseguró. Añadió que "los canales de comunicación creados para desescalar cualquier incidente están en funcionamiento", tras los ataques entre Estados Unidos e Irán.