La frágil proclamación de paz de Trump

El tablero geopolítico de Medio Oriente se encuentra ante un movimiento tectónico. El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, proclamando el “fin de la guerra” con la República Islámica de Irán ha chocado de frente con la compleja realidad sobre el terreno.

Tras un período de tensiones que parecía dilatarse de forma indefinida, Washington y Teherán han alcanzado un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, lejos de un tratado de paz definitivo y vinculante, en el lenguaje de la alta diplomacia esto se traduce en un esquema preliminar: una lista de temas a discutir en el futuro que cada uno de los actores implicados está interpretando y comunicando según sus propios intereses estratégicos.

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Este pacto preliminar abre formalmente una ventana de 60 días para negociaciones directas sobre el programa nuclear iraní y el alivio de las sanciones económicas que pesan sobre la República Islámica. Mientras los mercados financieros reaccionaron con un desplome inmediato del precio del crudo por debajo de los 80 dólares por barril —una señal de que los inversores internacionales apuestan con fuerza por el término de las hostilidades—, la letra pequeña del principio de acuerdo revela lagunas profundas, contradicciones sistémicas y una resistencia frontal por parte de Israel.

La disputa financiera. Los activos bloqueados y el fondo de reconstrucción constituyen otro punto de fricción insalvable en el corto plazo. Irán exige, como condición previa para comenzar a dialogar, la liberación inmediata de millones de dólares que le fueron embargados. La Casa Blanca se opone y asegura que los fondos solo se descongelarán a medida que Teherán ofrezca pruebas tangibles de cumplimiento.

Asimismo, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, confirmó que el plan contempla la creación de un fondo para la reconstrucción de Irán de una suma astronómica de 300.000 millones de dólares (el equivalente al PBI de Portugal). Para Teherán, esto constituye el pago de reparaciones de guerra garantizadas; para Washington, es simplemente el dinero que Irán podría generar en el futuro mediante la venta de su petróleo si se mitigan las sanciones.

Desde una perspectiva analítica, la estrategia de la actual administración estadounidense encierra una profunda paradoja histórica. Tras romper unilateralmente en 2018 el pacto nuclear (JCPOA) diseñado por la administración de Barack Obama e iniciar una guerra en la que se han gastado más de 40.000 millones de dólares del arsenal estadounidense, Trump se encuentra negociando un retorno al mismo punto de partida de 2015. Las condiciones del memorándum actual son sustancialmente más débiles e inciertas que las del pacto.

Un acuerdo, dos narrativas opuestas. El principal foco de inestabilidad del memorándum radica en que las narrativas oficiales de los dos gobiernos firmantes son diametralmente opuestas. Las discrepancias no son de matiz, sino estructurales, y afectan a los tres pilares del preacuerdo:

u El control de las vías marítimas.

El presidente Trump aseguró de forma unilateral que el acuerdo garantizaba la apertura plena y “sin peajes” del estrecho de Ormuz, una arteria comercial bloqueada durante más de 100 días que ha dejado famélicas a las economías de las petro-monarquías de la región. Sin embargo, desde Teherán la versión es otra. La agencia iraní FARS afirmó que el Gobierno persa introdujo a última hora una cláusula irrenunciable que impone el cobro de un peaje marítimo a todo navío que navegue frente a sus costas.

Ante esta falta de consenso real, las grandes navieras y las compañías aseguradoras internacionales se han negado a reactivar sus rutas, argumentando que no expondrán buques valorados en hasta 100 millones de dólares basándose únicamente en las promesas de la Casa Blanca. Tras el anuncio, apenas una docena de barcos se ha aventurado a cruzar el paso ante la falta de consenso real y la amenaza de peajes iraníes.

u El enigma del uranio sepultado.

Washington afirma que Irán se ha comprometido a entregar hasta el último gramo de su uranio enriquecido al 60%. Teherán, por su parte, guarda silencio y se niega a confirmarlo. Más allá de la voluntad política, el obstáculo es físico y de ingeniería: el uranio se encuentra en instalaciones nucleares (como la base de Fordo) que fueron bombardeadas el año pasado por el ejército estadounidense.

Al colapsar intencionadamente partes de las montañas que cubrían estos complejos para proteger el material ante una eventual confiscación, el uranio ha quedado sepultado bajo millones de toneladas de escombros. Expertos señalan que recuperarlo exigirá el trabajo de cientos de excavadoras durante meses o años, y requerirá procesar rocas fosforescentes para verificar si el material sigue allí o si, por el contrario, fue trasladado en secreto a otra de las múltiples bases ocultas descubiertas durante la guerra.

Israel inició esta guerra con tres premisas irrenunciables: derrocar el régimen de los ayatolás, desmantelar definitivamente su programa nuclear y terminar con la amenaza de sus misiles balísticos y sus grupos satélite (proxies). Ninguno de estos fines se ha materializado. Por el contrario, el memorándum no obliga a Irán a cortar el apoyo financiero y militar a su ecosistema de milicias regionales y, lo que es más alarmante para Tel Aviv, abre la puerta a que se le permita desarrollar un programa atómico para uso civil si cumple con los términos iniciales.

El frente político israelí. Para el liderazgo de Israel, la impaciencia de Donald Trump por cerrar el conflicto antes de las próximas elecciones legislativas en su país lo ha llevado a firmar una capitulación encubierta.

Esta coyuntura coloca a Netanyahu entre las exigencias de su principal aliado internacional, el rechazo de casi todo el espectro político interno y un panorama electoral en el plano doméstico. A pesar de que los términos precisos del memorándum se mantienen bajo estricto secreto y no han sido presentados formalmente ante la opinión pública, el consenso dentro del establishment político de Israel es de rechazo.

Esta oposición no es exclusiva de la coalición gobernante; une en una misma postura a la extrema derecha y a la oposición. La única excepción en el Parlamento es la facción comunista. Si bien se trata de uno de los bloques más pequeños de la cámara y su postura no responde a una simpatía por la administración Trump o por el régimen iraní, defiende el pacto bajo la premisa pragmática de que cualquier cese del fuego o proceso de pacificación es preferible a la continuidad de las hostilidades.

Para el resto de las fuerzas políticas, el acuerdo es percibido como la validación de un fracaso estratégico. Existe el convencimiento generalizado de que ninguno de los objetivos militares planteados se ha cumplido.

El desafío militar. En una demostración de autonomía estratégica, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron un potente bombardeo sobre Beirut el mismo día en que la Casa Blanca anunciaba que todo estaba listo para el acuerdo. El ataque provocó una tensa crisis diplomática: Irán amenazó con represalias inmediatas y una delegación de Qatar tuvo que improvisar vuelos de emergencia.

Pese a las presiones de Washington para que abandone la lucha en el sur del Líbano, ministros clave del gabinete israelí, como Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional), han ratificado que Israel no es un Estado subordinado, mientras que líderes de la oposición, como Naftali Bennett, advierten que el país se encuentra en un momento existencial ante el riesgo de la primera prueba nuclear de Irán.

Lo que vendrá. El desenlace de este pulso geopolítico dependerá de la estabilidad interna de los firmantes. Para Irán, el fin de las hostilidades representa un alivio económico inmediato: la posibilidad de percibir hasta millones de dólares anuales por peajes en Ormuz, si nadie desafía sus barreras, sumado al retorno de sus exportaciones de crudo. Sin embargo, el país viene de sufrir una severa devastación y meses de intensas protestas internas motivadas por la escasez de recursos básicos como el agua. Si la opinión pública iraní percibe que el enorme sacrificio humano y material no se traduce en una victoria geopolítica incuestionable, el régimen podría enfrentarse a una nueva oleada de rebeliones internas.

Los únicos actores satisfechos son las petro-monarquías de la región, que ven disiparse la amenaza de sufrir ataques iraníes en su suelo y necesitan reactivar el comercio tras más de tres meses de parálisis económica.

El estancamiento del precio del barril en los 80 dólares (días después de la firma) –lejos de los 67 dólares previos al inicio de la guerra– es el indicador financiero de que el mundo desconfía de la paz.

Este es un escenario donde, al igual que en los combates de artes marciales mixtas, ninguna de las partes parece dispuesta a tirar la toalla hasta que su oponente quede completamente fuera de juego.

*Periodista especializado en temas internacionales.