La OMS afirmó que Europa registra más de 1.300 muertes por la ola de calor

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa por la ola de calor que azota al continente. Decenas de millones de personas sufrieron temperaturas extremas en Europa durante el fin de semana.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó mediante una publicación en X que "en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando".

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Tedros agregó que "se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa". "El estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas", afirmó.

Temperaturas récord en Europa

República Checa registró este domingo otro récord de temperatura con 41,9 ºC, según informó el instituto meteorológico local. A su vez, Alemania alcanzó máximas locales de de 41,7 ºC, luego de que haber alcanzado 41,5 ºC el sábado.

Decenas de millones de personas sufrieron temperaturas extremas en Europa durante el fin de semana

Durante el fin de semana se registraron temperaturas sin precedentes en Alemania, República Checa y Dinamarca, mientras que Suiza marcó un nivel récord de calor para el mes de julio, 39 ºC en Basilea.

En Francia, las autoridades de salud anunciaron que la incidencia afecta principalmente a los mayores de 65 años y destacaron que se contabilizó un aumento del 40% de las muertes ocurridas en el domicilio.

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Para el comienzo de semana, ningún departamento francés estará bajo alerta roja, pero 22 permanecerán en el nivel naranja. Esto trae un alivio para millones de franceses afectados por la racha de noches tropicales.

La semana de la moda masculina en París también se vio afectada por la ola de calor, con una polémica en torno a una gigantesca ola artificial en el desfile de Louis Vuitton. Varios usuarios en internet denunciaron el despilfarro de agua, aunque la propietaria de la exitosa marca aseguró que el suministro sería "reinyectada en la red de saneamiento".

BGD/ML