Arabia Saudita: otro helicóptero, esta vez de una petrolera, se estrelló y dejó 14 muertos

Este domingo se registraron 14 muertos como consecuencia de un accidente aéreo ocurrido en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, donde se estrelló un helicóptero perteneciente a la compañía petrolera Aramco. El siniestro ocurrió dos semanas después del accidente, también en helicóptero, donde perdió la vida el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, el cantante Oliver Tree y el productor audiovisual Lucas Viñale.

La agencia oficial de noticias saudita, SPA, confirmó el accidente y explicó, según una fuente oficial del Ministerio de Energía del país asiático, que el siniestro ocurrió a las 6:00hs (hora local) en una zona donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande del territorio saudí.

Como consecuencia del accidente, se registraron 14 muertos, todos los pasajeros que iban a bordo de la aeronave, los cuales eran todos ciudadanos de Arabia Saudita.

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Hasta el momento, se inició una investigación "para determinar la causa del accidente", la cual aún no se conoce. Por su parte, desde la compañía Aramco no se pronunciaron con respecto a lo ocurrido y tampoco se dio a conocer el motivo por el que el grupo se encontraba viajando en el helicóptero.

Es válido mencionar que, a principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura atravesó un cierre temporal como consecuencia de los ataques con drones y misiles iraníes contra la infraestructura energética y hace solo dos días Aramco había decidido reanudar las cargas de crudo en la terminal.

Francia: se estrelló una avioneta con paracaidistas y dejó once muertos

Otro accidente aéreo ocurrió este domingo en las afuera de la ciudad de Nancy, al este de Francia, donde se registraron once muertos luego de que se estrellara una avioneta en la que viajaba un grupo de personas para realizar paracaidismo.

Según medios locales, el prefecto del departamento, Yves Séguy, le confirmó a la prensa que las víctimas registradas fueron el piloto de la avioneta, dos grupos de cinco paracaidistas, un grupo de estudiantes y otro de instructores. A su vez, aclaró que no hubo "efectos colaterales" del accidente.

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El siniestro tuvo lugar en Tomblaine, en el departamento de Meurthe-et-Moselle, donde las autoridades explicaron que la avioneta, un Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter, se desplomó a los pocos kilómetros tras haber despegado del aeródromo de Nancy-Essey.

El medio francés BFMTV, dialogó con Thierry Pechey, presidente de la sección de Meurthe-et-Moselle de la Orden de Enfermeras Independientes, quien mencionó que algunas de las víctimas formaban parte de la organización y que murieron en un aparente "ritual de iniciación" de paracaidismo.

AS./HB