La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción. A dos días del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, su padre, Ricardo Héctor Prim, compartió una serie de mensajes y fotografías en redes sociales para despedir a su hijo y expresar públicamente el dolor que atraviesa la familia. También manifestó sus dudas sobre la hipótesis del accidente. "Para mí fue un atentado”, expresó.

El hombre, que maneja una librería en Puerto Madryn, publicó dos imágenes de Gaspi tomadas en distintos momentos de su vida: una durante su infancia y otra en su adultez. Ambas estuvieron acompañadas por una frase breve pero contundente: “Gaspi, te quiero siempre”.

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Horas después, volvió a manifestarse con una publicación aún más escueta, pero cargada de emoción. Sobre un fondo negro escribió: “INFINITA TRISTEZA”, un mensaje que rápidamente recibió cientos de reacciones y comentarios de apoyo.

Amigos, colegas y seguidores del creador de contenidos dejaron palabras de aliento para la familia. Entre los mensajes se destacaron frases como “Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos”, “Mucha fuerza en este difícil momento”, “Ricardo, te mando un abrazo” y “Palabras sobran… Un abrazo”.

La muerte de Gaspi: declaraciones del padre y teorías

En las últimas horas, Ricardo Héctor Prim también se refirió públicamente a las circunstancias del hecho y manifestó sus dudas sobre la hipótesis del accidente. En diálogo con Clarín, expresó: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

Además, el padre del youtuber compartió en sus redes sociales videos y publicaciones de distintos influencers que sostenían teorías sobre las causas del siniestro. Uno de esos posteos llevaba por título “Oliver Tree y Gaspi: teoría incómoda tras el choque de helicópteros” y planteaba una posible conspiración detrás de las muertes.

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También replicó un video en el que se afirmaba que Gaspi y Oliver Tree habían sido “asesinados”. Sin embargo, quienes difundieron esas versiones no presentaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones y, hasta el momento, las autoridades brasileñas no informaron indicios que permitan confirmar esas hipótesis.

Mientras tanto, la mayoría de las publicaciones realizadas por Ricardo Prim estuvieron dedicadas a recordar a su hijo. Compartió fotografías de ambos riendo en la librería familiar y otras imágenes de la infancia del influencer, que fueron acompañadas por mensajes de cariño y despedida.

Tragedia de los helicópteros en Río: detalles del accidente

Gaspi murió el domingo por la mañana en un choque de helicópteros ocurrido en el barrio Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. Según la información difundida por las autoridades brasileñas, el accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas.

Junto al youtuber viajaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, además de otras dos personas. El impacto ocurrió a las 8:59, hora local, cuando las dos aeronaves colisionaron y se precipitaron sobre la avenida das Américas.

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De acuerdo con los reportes de los equipos de emergencia, una de las aeronaves explotó al impactar contra el suelo y cayó dentro del estacionamiento de un complejo comercial. El incendio generado tras la caída alcanzó una estación de carga de vehículos eléctricos y provocó una reacción en cadena que destruyó alrededor de veinte autos.

Las imágenes del lugar mostraron una escena de gran destrucción, mientras bomberos y rescatistas trabajaban para controlar las llamas y recuperar los cuerpos de las víctimas. Los primeros cinco fueron hallados en una de las aeronaves, mientras que el sexto fue localizado posteriormente en el segundo helicóptero, a unos cien metros del punto inicial del impacto.

El legado de Gaspi

Gaspi había logrado construir una de las comunidades más importantes del streaming y las redes sociales argentinas. Su estilo espontáneo, su humor y su cercanía con el público le permitieron alcanzar una gran popularidad desde sus primeros pasos en YouTube y luego en otras plataformas.

En los últimos años, uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en La Velada del Año 5, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos. Allí protagonizó un proceso de preparación física que incluyó cambios de hábitos y una importante transformación personal, llegando a perder cerca de 26 kilos.

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Aunque no logró imponerse en su combate frente a Perxitaa, recibió una ovación del público, que reconoció el esfuerzo realizado y acompañó su evolución tanto dentro como fuera del ring.

Su fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida y homenajes en las redes sociales, donde miles de usuarios recordaron sus videos, compartieron fragmentos de sus transmisiones y destacaron la cercanía que había logrado construir con su audiencia a lo largo de los años.

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