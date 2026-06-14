La trágica muerte del reconocido youtuber y cómico argentino Gaspi, ocurrida este domingo por la tarde en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, generó una profunda ola de dolor y conmoción en la comunidad internacional del streaming.

Apenas se confirmó la noticia del accidente, donde también perdieron la vida otras cinco personas entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el director de videos musicales argentino Lucas Vignale, las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad y tristeza por parte de los máximos referentes de las plataformas digitales.

El impacto inicial provocó desconcierto durante las transmisiones en vivo. streamers como La Cobra y Joaco López se enteraron del suceso mientras realizaban sus habituales directos, quedando completamente estupefactos y con la lógica prudencia de resguardar a la audiencia ante la gravedad del hecho. Con el correr de las horas y la ratificación oficial de la desgracia, las principales figuras de las redes sociales X e Instagram volcaron su angustia a través de sentidos comunicados y reflexiones sobre la fragilidad de la vida.

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Cómo fue el choque de helicópteros en las afueras de Río de Janeiro que mató a Gaspi y a Oliver Tree

Las despedidas de los referentes en la plataforma X

Las capturas de las cuentas oficiales de los creadores de contenido reflejan el lazo de compañerismo y el sincero afecto que unía a la comunidad con el joven humorista. Uno de los mensajes con mayor repercusión global fue el del español Ibai Llanos, quien se mostró profundamente conmovido por la fatalidad: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos", expresó Ibai en un posteo que rápidamente superó los dos millones de visualizaciones.

Uno de los mensajes con mayor repercusión global fue el del español Ibai Llanos, quien se mostró profundamente conmovido por la fatalidad.

Por su parte, Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu, eligió recordar el presente superador que atravesaba el youtuber, destacando el giro positivo que le había dado a su rutina diaria en el último tiempo: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", manifestó el líder de la Coscu Army.



Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu, eligió recordar el presente superador que atravesaba el youtuber, destacando el giro positivo que le había dado a su rutina diaria en el último tiempo.

El streamer de fútbol Davoo Xeneize también volcó sus sensaciones ante la dificultad de procesar una pérdida tan repentina en plena juventud, enviando su apoyo directo al círculo íntimo del fallecido: "Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares", lamentó el joven analista xeneize.

El streamer de fútbol Davoo Xeneize también volcó sus sensaciones ante la dificultad de procesar una pérdida tan repentina en plena juventud, enviando su apoyo directo al círculo íntimo del fallecido.

El recuerdo de sus vivencias y el respeto de la comunidad

El dolor se hizo extensivo tanto en creadores argentinos como españoles que compartieron espacios masivos de entretenimiento, como las previas de las famosas jornadas de boxeo amateur y eventos comunitarios. Lautaro del Campo, conocido en las redes como La Cobra, escribió un extenso texto donde ponderó la calidad humana del humorista por sobre su faceta pública:

"Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda", remarcó con hondo pesar.

Lautaro del Campo, conocido en las redes como La Cobra, escribió un extenso texto donde ponderó la calidad humana del humorista por sobre su faceta pública.

A la ola de lamentos se sumó El Rubius, uno de los pioneros y máximos exponentes del contenido en habla hispana, quien dejó en claro la enorme admiración profesional y el aprecio personal que sentía por el joven argentino:

"Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi", expresó con profunda congoja el streamer radicado en Andorra.

A la ola de lamentos se sumó El Rubius, uno de los pioneros y máximos exponentes del contenido en habla hispana, quien dejó en claro la enorme admiración profesional y el aprecio personal que sentía por el joven argentino.

Finalmente, el streamer español Perxitaa, con quien peleó en la Velada del año en 2025, resumió el sentimiento de vacío generalizado con una breve pero contundente reflexión entre sus seguidores: "Que injusta y que corta es la vida. Descansa en paz Gaspi", sentenció el creador de contenido valenciano en su perfil oficial.

El streamer español Perxitaa, con quien peleó en la Velada del año en 2025, resumió el sentimiento de vacío generalizado con una breve pero contundente reflexión entre sus seguidores.

La masiva reacción y el cese de transmisiones lúdicas por parte de diversas figuras de la escena hispanohablante ratifican el enorme vacío que deja la partida de Gaspi, consolidándolo como una figura muy querida y respetada detrás de las cámaras de su irreverente personaje de internet.

Repercusiones en los medios tradicionales, canales de streaming y el entorno político

El impacto de la pérdida de Gaspar Prim Díaz trascendió las fronteras de las redes e impactó con fuerza en los medios de comunicación y el ámbito político. Una de las reacciones más destacadas del ecosistema de radiodifusión tradicional fue la de Mario Pergolini, conductor y director de Vorterix, quien utilizó su plataforma para definir al joven como "un gran talento y un buen pibe".

En la misma línea, Migue Granados, referente y cara visible del canal de streaming Olga, exteriorizó su pesar públicamente. Por su parte, la señal Blender, espacio con el cual Gaspi acababa de lanzar con gran expectativa el ciclo "Gaspi visita tu hogar", publicó un comunicado institucional de despedida: "Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo".

Las muestras de dolor también alcanzaron a figuras del análisis de opinión y la política. El influencer Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", destacó el legado humorístico de la víctima, señalando que fue "el pibe que revolucionó el humor en Argentina en una época bastante oscura para esa materia".

Una por una, las seis víctimas del accidente en Brasil: uno es el youtuber argentino Gaspi

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