Quiniela de hoy martes 16 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 16 de junio
-
A la cabeza: 0068
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0068
-
6067
-
3655
-
7167
-
0846
-
2949
-
7113
-
8880
-
5124
-
1322
-
4307
-
1926
-
4221
-
4080
-
2662
-
6234
-
1664
-
2323
-
8196
-
5580
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 16 de junio
-
A la cabeza: 1753
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1753
-
7024
-
5300
-
2145
-
6982
-
1450
-
3369
-
2855
-
7664
-
5871
-
8475
-
1120
-
4390
-
2118
-
7643
-
2098
-
5462
-
3190
-
8821
-
0412
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 16 de junio
-
A la cabeza: 0704
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0704
-
4485
-
6950
-
6752
-
1293
-
7493
-
7854
-
9743
-
8231
-
8188
-
4453
-
6108
-
6872
-
7733
-
1456
-
3145
-
4904
-
4317
-
4332
-
4578
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 16 de junio
-
A la cabeza: 0299
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0299
-
6009
-
9368
-
8142
-
0147
-
5255
-
1406
-
1357
-
0939
-
9135
-
1232
-
8539
-
5530
-
0027
-
1578
-
7663
-
3552
-
2405
-
1644
-
9829
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 16 de junio
-
A la cabeza: 1064
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1064
-
7448
-
0287
-
0102
-
9028
-
2405
-
7158
-
8392
-
5580
-
8578
-
4141
-
1131
-
8395
-
3129
-
3725
-
3685
-
5804
-
8523
-
8728
-
6354
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 16 de junio
-
A la cabeza: 5000
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5000
-
6023
-
7855
-
1412
-
9534
-
2011
-
8493
-
4321
-
0777
-
4643
-
1209
-
5466
-
3291
-
7480
-
0924
-
5117
-
6289
-
3302
-
8715
-
4450
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 16 de junio
-
A la cabeza: 6010
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6010
-
8840
-
9908
-
0020
-
4842
-
3662
-
0665
-
0166
-
8570
-
7490
-
6202
-
8127
-
6266
-
8660
-
0899
-
8443
-
2538
-
2334
-
1812
-
1770
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 16 de junio
-
A la cabeza: 6545
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6545
-
4933
-
0152
-
8410
-
2341
-
0922
-
7781
-
9152
-
0123
-
5851
-
1459
-
6302
-
8511
-
4920
-
7116
-
3254
-
0988
-
5413
-
2740
-
6199
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 16 de junio
-
A la cabeza: 9232
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9232
-
9973
-
3290
-
2150
-
2419
-
0327
-
7348
-
5601
-
5064
-
2455
-
5640
-
3126
-
9013
-
6359
-
5222
-
0660
-
7686
-
0618
-
9454
-
6592
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 16 de junio
-
A la cabeza: 7223
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7223
-
1897
-
1555
-
4158
-
1654
-
1372
-
4382
-
8065
-
4455
-
1284
-
1568
-
0980
-
1964
-
7939
-
1369
-
0649
-
3241
-
5510
-
9084
-
2347
Resultados de la Quiniela del 16 de junio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 1282
-
La Primera: 5038
-
Matutina: 0094
-
Vespertina: 4711
-
Nocturna: 8682
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 5753
-
La Primera: 2515
-
Matutina: 4476
-
Vespertina: 6114
-
Nocturna: 7079
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 7077
-
La Primera: 6893
-
Matutina: 3260
-
Vespertina: 2478
-
Nocturna: 3112
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.