miércoles 17 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 16 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 16 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 16 de junio

  • A la cabeza: 0068

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  • 0068

  • 6067

  • 3655

  • 7167

  • 0846

  • 2949

  • 7113

  • 8880

  • 5124

  • 1322

  • 4307

  • 1926

  • 4221

  • 4080

  • 2662

  • 6234

  • 1664

  • 2323

  • 8196

  • 5580

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 16 de junio

  • A la cabeza: 1753

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 1753

  • 7024

  • 5300

  • 2145

  • 6982

  • 1450

  • 3369

  • 2855

  • 7664

  • 5871

  • 8475

  • 1120

  • 4390

  • 2118

  • 7643

  • 2098

  • 5462

  • 3190

  • 8821

  • 0412

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 16 de junio

  • A la cabeza: 0704

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 0704

  • 4485

  • 6950

  • 6752

  • 1293

  • 7493

  • 7854

  • 9743

  • 8231

  • 8188

  • 4453

  • 6108

  • 6872

  • 7733

  • 1456

  • 3145

  • 4904

  • 4317

  • 4332

  • 4578

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 16 de junio

  • A la cabeza: 0299

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 0299

  • 6009

  • 9368

  • 8142

  • 0147

  • 5255

  • 1406

  • 1357

  • 0939

  • 9135

  • 1232

  • 8539

  • 5530

  • 0027

  • 1578

  • 7663

  • 3552

  • 2405

  • 1644

  • 9829

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 16 de junio

  • A la cabeza: 1064

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 1064

  • 7448

  • 0287

  • 0102

  • 9028

  • 2405

  • 7158

  • 8392

  • 5580

  • 8578

  • 4141

  • 1131

  • 8395

  • 3129

  • 3725

  • 3685

  • 5804

  • 8523

  • 8728

  • 6354

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 16 de junio

  • A la cabeza: 5000

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 5000

  • 6023

  • 7855

  • 1412

  • 9534

  • 2011

  • 8493

  • 4321

  • 0777

  • 4643

  • 1209

  • 5466

  • 3291

  • 7480

  • 0924

  • 5117

  • 6289

  • 3302

  • 8715

  • 4450

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 16 de junio

  • A la cabeza: 6010

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 6010

  • 8840

  • 9908

  • 0020

  • 4842

  • 3662

  • 0665

  • 0166

  • 8570

  • 7490

  • 6202

  • 8127

  • 6266

  • 8660

  • 0899

  • 8443

  • 2538

  • 2334

  • 1812

  • 1770

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 16 de junio

  • A la cabeza: 6545

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 6545

  • 4933

  • 0152

  • 8410

  • 2341

  • 0922

  • 7781

  • 9152

  • 0123

  • 5851

  • 1459

  • 6302

  • 8511

  • 4920

  • 7116

  • 3254

  • 0988

  • 5413

  • 2740

  • 6199

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 16 de junio

  • A la cabeza: 9232

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 9232

  • 9973

  • 3290

  • 2150

  • 2419

  • 0327

  • 7348

  • 5601

  • 5064

  • 2455

  • 5640

  • 3126

  • 9013

  • 6359

  • 5222

  • 0660

  • 7686

  • 0618

  • 9454

  • 6592

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 16 de junio

  • A la cabeza: 7223

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 7223

  • 1897

  • 1555

  • 4158

  • 1654

  • 1372

  • 4382

  • 8065

  • 4455

  • 1284

  • 1568

  • 0980

  • 1964

  • 7939

  • 1369

  • 0649

  • 3241

  • 5510

  • 9084

  • 2347

Resultados de la Quiniela del 16 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 1282

  • La Primera: 5038

  • Matutina: 0094

  • Vespertina: 4711

  • Nocturna: 8682

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 5753

  • La Primera: 2515

  • Matutina: 4476

  • Vespertina: 6114

  • Nocturna: 7079

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 7077

  • La Primera: 6893

  • Matutina: 3260

  • Vespertina: 2478

  • Nocturna: 3112

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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