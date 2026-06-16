Quiniela de hoy martes 16 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 16 de junio

A la cabeza: 0068

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0068

6067

3655

7167

0846

2949

7113

8880

5124

1322

4307

1926

4221

4080

2662

6234

1664

2323

8196

5580

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 16 de junio

A la cabeza: 1753

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1753

7024

5300

2145

6982

1450

3369

2855

7664

5871

8475

1120

4390

2118

7643

2098

5462

3190

8821

0412

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 16 de junio

A la cabeza: 0704

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0704

4485

6950

6752

1293

7493

7854

9743

8231

8188

4453

6108

6872

7733

1456

3145

4904

4317

4332

4578

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 16 de junio

A la cabeza: 0299

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0299

6009

9368

8142

0147

5255

1406

1357

0939

9135

1232

8539

5530

0027

1578

7663

3552

2405

1644

9829

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 16 de junio

A la cabeza: 1064

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1064

7448

0287

0102

9028

2405

7158

8392

5580

8578

4141

1131

8395

3129

3725

3685

5804

8523

8728

6354

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 16 de junio

A la cabeza: 5000

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5000

6023

7855

1412

9534

2011

8493

4321

0777

4643

1209

5466

3291

7480

0924

5117

6289

3302

8715

4450

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 16 de junio

A la cabeza: 6010

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6010

8840

9908

0020

4842

3662

0665

0166

8570

7490

6202

8127

6266

8660

0899

8443

2538

2334

1812

1770

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 16 de junio

A la cabeza: 6545

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6545

4933

0152

8410

2341

0922

7781

9152

0123

5851

1459

6302

8511

4920

7116

3254

0988

5413

2740

6199

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 16 de junio

A la cabeza: 9232

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9232

9973

3290

2150

2419

0327

7348

5601

5064

2455

5640

3126

9013

6359

5222

0660

7686

0618

9454

6592

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 16 de junio

A la cabeza: 7223

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7223

1897

1555

4158

1654

1372

4382

8065

4455

1284

1568

0980

1964

7939

1369

0649

3241

5510

9084

2347

Resultados de la Quiniela del 16 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 1282

La Primera: 5038

Matutina: 0094

Vespertina: 4711

Nocturna: 8682

Resultados Santa Fe

La Previa: 5753

La Primera: 2515

Matutina: 4476

Vespertina: 6114

Nocturna: 7079

Resultados Entre Ríos

La Previa: 7077

La Primera: 6893

Matutina: 3260

Vespertina: 2478

Nocturna: 3112

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: