“Fiscalización y descontrol”: el Frente Cívico exige investigar otros bares tras la clausura de Wachitas

La clausura definitiva de Wachitas derivó en nuevos cuestionamientos políticos sobre los controles municipales en la noche cordobesa. Tras la decisión del Ente de Fiscalización y Control de revocar la habilitación comercial del bar por reiteradas irregularidades, desde el Frente Cívico advirtieron que la medida no alcanza por sí sola y exigieron avanzar sobre las responsabilidades de quienes autorizaron y controlaron el funcionamiento del local.

La presidenta del bloque de concejales del espacio, Graciela Villata, sostuvo que el caso expondría graves fallas en los mecanismos de fiscalización municipal y aseguró que el Concejo Deliberante continuará impulsando investigaciones sobre otros establecimientos nocturnos.

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“Si nosotros no hubiéramos insistido, ese bar seguiría funcionando. Estoy convencida de que los funcionarios sabían perfectamente la cantidad de clausuras que había recibido. Cuando algo se mediatiza recién ahí toman cartas en el asunto”, afirmó en diálogo con Perfil Córdoba.

“No nos queremos quedar con que se clausuró Wachitas y con eso estamos todos tranquilos. No queremos que con esto de la clausura se cierre la etapa de investigación. Acá tiene que haber responsables”, remarcó.

La concejala pidió que se determine quiénes participaron en los procesos administrativos que permitieron que el establecimiento siguiera funcionando pese a los antecedentes acumulados. “Alguien firmó, alguien habilitó y alguien, por sobre todas las cosas, miró para otro lado. Y mirar para otro lado es ser cómplice. Queremos saber quién autorizó las habilitaciones, cuáles fueron los requisitos que cumplimentaron y qué controles se hicieron”, señaló.

Nuevos pedidos sobre otros locales

La dirigente confirmó que el Frente Cívico ya presentó pedidos de informes sobre otros establecimientos nocturnos de la ciudad y que buscarán acceder a toda la documentación vinculada a sus habilitaciones.

Entre ellos mencionó un local ubicado sobre calle Buenos Aires al 500 y anticipó que también solicitarán información sobre otros espacios de gran concurrencia. “Queremos que nos alcancen todos los detalles. Estos lugares son habilitados bajo un rubro y después actúan bajo otro. Ese es uno de los problemas que estamos viendo”, afirmó.

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Según explicó, el caso Wachitas dejó al descubierto situaciones que, a su entender, podrían repetirse en otros puntos de la ciudad. “Wachitas estaba habilitado para una actividad determinada y después se promocionaba como un lugar con espectáculos y música. Entonces queremos saber bajo qué rubro se habilitan y bajo qué rubro terminan funcionando realmente”, agregó.

"Más que endurecer los controles, tiene que haber controles"

Uno de los principales cuestionamientos de Villata apuntó al funcionamiento del sistema municipal de inspecciones. “Más que endurecer los controles, tiene que haber controles, porque hasta el momento no había controles”, disparó.

“Alguien nos tiene que explicar cómo en el mismo día se habilitó y se clausuró un lugar. Acá hay responsables y esos responsables se tienen que hacer cargo. Si se equivocaron, lo menos que pueden hacer es dejar el cargo”, sostuvo.

“Este Ente de Fiscalización se equivocó el nombre. Es un ente de fiscalización y descontrol”, lanzó. "¿Cuántos Wachitas más hay en Córdoba?"

“Ese es el tema. Que vengan y den las explicaciones. Queremos saber qué controles hace la Municipalidad y por qué estos lugares terminan funcionando de una manera distinta a la que figura en las habilitaciones”, planteó.