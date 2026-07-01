Los autos importados ganan terreno: ya explican casi 7 de cada 10 patentamientos

El mercado automotor argentino cerró junio con 45.995 patentamientos, una mejora mensual respecto de mayo pero todavía con una caída frente al mismo mes del año pasado. En ese escenario, el dato que sobresale es el avance de los vehículos importados: el 69% de las unidades patentadas durante junio fueron de origen internacional, mientras que apenas el 31% correspondió a producción nacional, en un contexto en el que consultoras privadas advierten por la pérdida de participación de la industria local y el cambio en la composición de la oferta.

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Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante junio se patentaron 45.995 vehículos, un volumen que representó una baja interanual del 12,8%, aunque implicó una recuperación del 7,2% frente a mayo. De esta manera, el primer semestre acumuló 294.181 unidades, un 9,9% menos que en igual período de 2025.

Fuente: ACARA

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el sector comenzó a mostrar algunos signos de mejora luego de varios meses de desaceleración. "La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones, pero tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte", afirmó.

Más patentamientos, pero con mayor presencia de vehículos importados

El crecimiento de la participación de los modelos importados se consolidó durante junio, cuando alcanzaron el 69% de los patentamientos, frente al 31% correspondiente a vehículos nacionales. El dato refleja una profundización de una tendencia que distintas consultoras vienen observando desde hace varios meses.

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El informe de Labour, Capital & Growth (LCG) sostuvo que la demanda de automóviles no muestra una contracción significativa en términos de unidades, sino que una parte creciente de esas ventas está siendo abastecida por vehículos importados. La consultora recordó que durante el promedio de 2025 el 64% de las ventas a concesionarios correspondieron a autos importados, cuando entre 2021 y 2023 ese porcentaje había sido del 41%.

Para LCG, detrás de ese cambio aparecen distintos factores. Entre ellos, la eliminación de permisos previos de importación, la normalización de las deudas comerciales acumuladas por las terminales con el exterior, la incorporación de un cupo de vehículos eléctricos e híbridos con arancel cero y la expansión de las marcas chinas, que ya cuentan con redes de concesionarios, servicios de posventa y opciones de financiación. A esto se suma el predominio de Brasil como principal origen de las importaciones y el crecimiento de la participación de China.

Las consultoras advierten por el desempeño de la industria nacional

El avance de los vehículos importados coincide con un escenario de dificultades para la producción local. Según Qualy, durante mayo la industria automotriz mostró una estabilización operativa tras registrar un incremento mensual de 0,6% en la producción, aunque el panorama anual continúa siendo negativo, con una caída interanual del 21,5% y una baja acumulada del 19,3% en lo que va del año.

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El mismo informe señaló que las ventas internas retrocedieron 39% interanual y que las unidades de origen nacional sufrieron un descenso aún mayor, del 41,9%, lo que evidencia una pérdida de participación frente a la oferta proveniente del exterior.

Por su parte, Analytica describió un panorama mixto para el sector automotor. La consultora destacó que la producción de vehículos creció 5,7% mensual en el sexto mes del 2026, pero advirtió que el patentamiento de unidades cayó 2,4%, mientras que las ventas a concesionarios retrocedieron 9,2%, siendo el indicador con el peor desempeño entre las variables relevadas.

Fuente: ACARA

En paralelo al comportamiento general del mercado, junio dejó algunos liderazgos consolidados. Según datos de ACARA Toyota volvió a encabezar el ranking de marcas con 6.775 patentamientos y una participación del 15,7%, seguida por Volkswagen (5.487 unidades), Fiat (5.226), Ford (4.375) y Chevrolet (3.847).

Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse en el primer puesto con 3.002 unidades, seguida por el Fiat Cronos (1.900), la Ford Ranger (1.786), la Ford Territory (1.584) y la Volkswagen Amarok (1.229).

Por último, el segmento de vehículos 100% eléctricos continuó expandiéndose con 865 patentamientos, un crecimiento interanual del 1.630%, liderado por BYD con 604 unidades y el Dolphin Mini como el modelo eléctrico más vendido del mes.

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