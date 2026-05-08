Con una inversión de US$ 110 millones, Mercedes Benz inauguró en Zárate su nueva planta de camiones y buses

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró este viernes la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate, la primera fábrica del sector automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años. El evento contó con la presencia de importantes directivos del grupo a nivel mundial y regional, cientos de empresarios del sector y trabajadores, e importantes miembros del Gobierno.

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El proyecto implicó una inversión de US$ 110 millones y representó el acontecimiento más importante desde la creación de la compañía como subsidiaria de la alemana Daimler Truck.

El evento se desarrolló en un contexto especial para la marca a nivel internacional, ya que durante este año, la compañía celebró los 130 años de la invención del camión, los 80 años del modelo Unimog y los 75 años de presencia de Mercedes-Benz en la Argentina. El país tuvo un rol histórico para la automotriz, ya que fue el primer lugar elegido por la empresa para instalar una fábrica fuera de Alemania.

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Ubicado estratégicamente en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, muy cerca del puerto de Zárate, el predio, que cuenta con una capacidad de producción de 17 unidades diarias y de 10.000 al año, apunta a mejorar la eficiencia logística, reducir costos y agilizar los tiempos de distribución.

El proyecto demandó una inversión total de US$ 110 millones, distribuida en tres desembolsos sucesivos. El primero, de USD 20 millones, se ejecutó en diciembre de 2022 para la adquisición del predio.

El segundo, de US$ 30 millones, llegó en julio de 2023 para la construcción del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, que abrió sus puertas en diciembre de 2024. El tercero, de US$ 60 millones, se anunció en marzo de 2024 y financió el traslado definitivo de toda la operación al nuevo complejo.

Desde Mercedes Benz destacan que la planta fue diseñada con una estructura flexible que permitirá incorporar nuevos modelos y tecnologías en el futuro.

El predio ocupa unas 20 hectáreas y forma parte de una estrategia regional orientada al crecimiento exportador y al desarrollo de nuevas tecnologías para el transporte.

Este nuevo complejo industrial albergará inicialmente la producción de los camiones Atego y Accelo, además de los chasis de buses OH y OF. También integra la planta REMAN —dedicada a la remanufactura de piezas— y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos inaugurado en 2024.

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“El paso reafirma nuestro compromiso de largo plazo con Argentina, con nuestros colaboradores y, por supuesto, con nuestros clientes”, expresó Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks, en el marco del evento. Por su parte, Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses afirmó que en la Argentina “los buses son mucho más que un medio de transporte” y forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. En ese sentido, sostuvo que el nuevo Centro Industrial Zárate fortaleció la capacidad de la empresa para acompañar a pasajeros con unidades confiables y de producción nacional.

En representación de la filial local, Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, calificó al Centro Industrial Zárate como “el motor” del futuro de la compañía y lo definió como “el hecho más trascendente” desde la conformación de la empresa independiente. “Hemos transformado una inversión estratégica en una realidad productiva que nos acerca aún más a nuestros clientes y nos impulsa a seguir apoyando a quienes mantienen el mundo en movimiento”, expresó el directivo.

La empresa llega a esta inauguración tras liderar el mercado argentino en 2025, alcanzando una participación del 33,4% en el segmento de camiones y un 61,3% en el de buses.

Esta operación es sostenida por una cadena de valor integrada por alrededor de 500 empleos directos y más de 2.000 indirectos. Dentro de ese ecosistema se encuentra la red de concesionarios y talleres oficiales conformada por 45 puntos de atención distribuidos en todo el país.

FN